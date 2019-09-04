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Украинцев полиция в Польше задержала за угрозу совершить теракт. Фото: maxpixel.net

Задержание украинцев за подготовку теракта в Варшаве: стали известны новые подробности

4 сен 2019, 19:35
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Граждане Украины, задержанные спецподразделеним полиции Польши, сняли видео, на котором угрожали совершить теракт в Варшаве во время торжеств, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

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На видеозаписи украинцы позировали с оружием в руках. Полиция контртеррористического подразделения узнала, по какому адресу опубликовали провокационное видео, и установив личности авторов, задержала их. Об этом 4 сентября сообщает «Новое время» со ссылкой на RMF 24.

Двух мужчин и женщину из Украины допросили и отпустили. Им не предъявляли никаких обвинений. На допросе украинцы пояснили, что видеозапись была шуткой. Оружие, с которым позировали авторы видео, оказалось ненастоящим.

Напомним, троих граждан Украины в Польше задержала полиция. Силовики утверждали, что двое мужчин и женщина планировали теракт в Варшаве во время торжеств, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. В интернете задержанные публиковали видео с анонсом своих планов.

В Польше сейчас продолжаются мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны. В Варшаву прибыли лидеры и политики ведущих мировых держав. Во всех общественных местах усилены меры безопасности.


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