Украинцев полиция в Польше задержала за угрозу совершить теракт. Фото: maxpixel.net

https://racurs.ua/n126334-zaderjanie-ukraincev-za-podgotovku-terakta-v-varshave-stali-izvestny-novye-podrobnosti.html

Ракурс

Граждане Украины, задержанные спецподразделеним полиции Польши, сняли видео, на котором угрожали совершить теракт в Варшаве во время торжеств, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Loading...

На видеозаписи украинцы позировали с оружием в руках. Полиция контртеррористического подразделения узнала, по какому адресу опубликовали провокационное видео, и установив личности авторов, задержала их. Об этом 4 сентября сообщает «Новое время» со ссылкой на RMF 24.

Двух мужчин и женщину из Украины допросили и отпустили. Им не предъявляли никаких обвинений. На допросе украинцы пояснили, что видеозапись была шуткой. Оружие, с которым позировали авторы видео, оказалось ненастоящим.

Напомним, троих граждан Украины в Польше задержала полиция. Силовики утверждали, что двое мужчин и женщина планировали теракт в Варшаве во время торжеств, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. В интернете задержанные публиковали видео с анонсом своих планов.

В Польше сейчас продолжаются мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны. В Варшаву прибыли лидеры и политики ведущих мировых держав. Во всех общественных местах усилены меры безопасности.