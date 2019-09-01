Станиця Луганська: бойовики і далі саботують ремонт мосту, фото — ООС

https://racurs.ua/ua/n126185-boyovyky-i-dali-sabotuut-remont-mostu-u-stanyci-luganskiy.html

Ракурс

Бойовики саботують проведення ремонтних робіт на мосту через Сіверський Донець у Станиці Луганській. Про це домовилися учасники тристоронньої групи в Мінську, але незаконні військові формування окупантів вже декілька тижнів не пускають українських ремонтників на контрольовану ними територію.

Loading...

У неділю, 1 вересня, такий випадок стався знову: представники «Укртрансмосту» змушені були покинути ділянку розведення № 1, не провівши вивчення ділянки зруйнованого мосту. Як повідомила прес-служба операції Об'єднаних сил, це потрібно було здійснити, щоб визначити обсяги проведення подальших відновлювальних робіт.

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін у зв’язку з цим констатувала, що окупанти продовжили саботувати початок ремонту.

Сьогодні також планувалося почати демонтаж і розбирати та вивозити елементів конструкцій зруйнованого мосту, прибирати бар'єрне загородження, вивозити пошкоджені конструкції.

Уранці українці провели зустрічі із патрулями спостережної місії ОБСЄ і продемонстрували готовність проводити обстеження ділянки місцевості біля мосту. Але бойовики відмовили й у цьому, не надавши гарантій безпеки. Окупанти пояснили, що українці буцімто «не надали детальний план відновлювальних робіт».

Міст у Станиці Луганській українська влада готова почати ремонтувати у будь-який момент, але очікують, що й бойовики розпочнуть виконувати домовленості. Тут відбулося розведення військ, розмінування території, українська влада розпочала автобусне сполучення між двома берегами річки — окупованим та контрольованим Україною. У серпні вандали провокативними написами спаплюжили пасажирський автобус, який перевозив людей похилого віку та інвалідів.