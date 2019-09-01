Станица Луганская: боевики и дальше саботируют ремонт моста, фото — ООС

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Боевики саботируют проведение ремонтных работ на мосту через Северский Донец в Станице Луганской. Об этом договорились участники трехсторонней группы в Минске, но незаконные военные формирования оккупантов уже несколько недель не пускают украинских ремонтников на контролируемую ими территорию.

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В воскресенье, 1 сентября, такой случай произошел опять: представители «Укртрансмоста» вынуждены были покинуть участок разведения № 1, не проведя изучение участка разрушенного моста. Как сообщила пресс-служба операции Объединенных сил, это нужно было осуществить, чтобы определить объемы проведения дальнейших восстановительных работ.

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон в связи с этим констатировала, что оккупанты продолжили саботировать начало ремонта.

Сегодня также планировалось начать демонтаж, разбирать и вывозить элементов конструкций разрушенного моста, убирать барьерное заграждение, вывозить поврежденные конструкции.

Утром украинцы провели встречи с патрулями наблюдательной миссии ОБСЕ и продемонстрировали готовность проводить обследования участка местности у моста. Но боевики отказали и в этом, не предоставив гарантий безопасности. Оккупанты объяснили, что украинцы якобы «не предоставили подробный план восстановительных работ».

Мост в Станице Луганской украинская власть готова начать ремонтировать в любой момент, но ожидают, что и боевики начнут выполнять договоренности. На этом участке произошло разведения войск, разминирование территории, украинская власть начала автобусное сообщение между двумя берегами реки — оккупированным и контролируемым Украиной. В августе вандалы провокационными надписями осквернили пассажирский автобус, перевозивший людей пожилого возраста и инвалидов.