Зеленський пропонує саджати у тюрму за незаконно видобутий бурштин. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n126336-zelenskyy-vnis-do-rady-proekt-zakonu-pro-kryminalnu-vidpovidalnist-za-nezakonnyy-vydobutok-burshtynu.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, зареєстрував у Верховній Раді законопроект № 2059 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за незаконне видобування бурштину або переміщення його через митний кордон України».

Loading...

Гарант Конституції пропонує доповнити Кримінальний кодекс України ст. 240−1 (незаконне видобування бурштину). Незаконний видобуток «сонячного каміння» пропонують карати штрафом від 700 до 3 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це від 11,9 тис. грн до 51 тис. грн. Також пропонується обмежувати волю на строк від одного до трьох років, або позбавлювати волі на той самий строк. Законопроект вже опублікований на веб-сторінці парламенту.

Контрабанду, зберігання та переробку незаконно видобутого бурштину пропонують карати штрафом від 3 тис. до 10 тис. мінімумів доходів громадян (від 51 тис. грн до 170 тис. грн) або обмеженням волі на строк від трьох до шести років, або позбавленням волі на той самий строк.

За повторний злочин, злочин у значних розмірах та злочин, який вчинений за попередньою змовою групою осіб, пропонують карати тюремним строком від чотирьох до семи років.

Нагадаємо, 12 серпня президент України Володимир Зеленський попросив главу Національної поліція Сергія Князєва звільнити керівників поліції у низці районів Рівненської та Волинської областей. Зеленський упевнений, що керівники силових структур у цих регіонах належно не борються із незаконним видобутком бурштину.