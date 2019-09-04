Парламент Британії підтримав блокування «жорсткого» Brexit.

https://racurs.ua/ua/n126337-parlament-velykoyi-brytaniyi-pidtrymav-blokuvannya-jorstkogo-brexit.html

Ракурс

Парламент Великої Британії 4 вересня зробив перший крок для блокування так званого жорсткого Brexit (Брекзит).

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Сьогодні члени британської Палати громад підтримали в другому читанні законопроект, який блокує вихід Великої Британії з Європейського Союзу 31 жовтня без угоди. За цей документ проголосували 329 парламентарів, ще 300 депутатів були проти. Про це 4 вересня повідомляє BBC.

Далі законопроект повинна розглянути Палата лордів. У разі його схвалення, документ зобов’яже Лондон звернутися до Європейського Союзу з проханням про подальше відтермінування Brexit після 31 жовтня 2019 року.

Однак, якщо члени верхньої палати внесуть в проект закону свої поправки, то Палата громад повинна буде знову їх схвалити. Як тільки законопроект пройде всі ці стадії, його має підписати королева і лише тоді він стане законом.

Нагадаємо, що наприкінці серпня королева Великої Британії Єлизавета II підтримала пропозицію прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона призупинити роботу британського парламенту.

Через призупинення роботи парламенту у противників Брекзита без угоди залишається дуже мало часу на те, щоб призупинити цей сценарій. Їм потрібно або відправити нинішній уряд у відставку, або законодавчо заборонити Джонсону вихід з ЄС без угоди.