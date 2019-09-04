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Предприятие «Мотор Сич» могло поставлять продукцию в РФ. Фото: Фокус

СБУ подозревает «Мотор Сич» в государственной измене: расследуется предполагаемая поставка продукции в РФ

4 сен 2019, 22:19
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Служба безопасности Украины осуществляет досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измене на предприятии «Мотор Сич».

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Спецслужба расследует вероятные поставки продукции завода представителям Российской Федерации, а именно — устройств военного назначения и двойного использования. Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Об этом 4 сентября сообщает «Радіо Свобода» со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Расследуется подготовка к диверсии, а именно — уничтожение «Мотор Сич», как важного предприятия в оборонном комплексе Украины.

Другие подробности расследования в спецслужбе не раскрыли, поскольку сослались на недопустимость разглашения данных оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования.

Напомним, в июле Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила факты финансирования группой компаний «Мотор Сич» деятельности террористической организации Донецкая народная республика. Сотрудники спецслужбы установили, что финансирование боевиков осуществлялось в течение двух лет.

В ОРДО поступали денежные средства путем уплаты налогов и других обязательных платежей" расположенным на временно оккупированной территории предприятием «Снежнянский машиностроительный завод», которое входит в состав группы «Мотор Сич».


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