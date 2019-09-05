Массовое отравление на Волыни отправило в больницу 16 человек. Фото: Ivona - bigmir)net

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Ракурс

В Волынской области произошло массовое пищевое отравление. Это уже восьмая вспышка острой кишечной инфекции в регионе по состоянию на 3 сентября.

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Установлено, что в течение 2 и 3 сентября в Любешовскую центральную районную больницу госпитализировали 16 человек, среди которых двое детей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Волынской области.

Все пострадавшие 31 августа посетили кафе «Олеся» в селе Зализныця Любешивского района и употребляли там еду. Сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

В связи с массовым отравлением Волынский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения начал эпидемиологическое расследование. На время проведения этого расследования деятельность кафе «Олеся» была приостановлена.

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне в Черкассах и Львовской области также произошло массовое отравление. В Черкассах в больницу госпитализировали девять человек, среди которых пятеро детей. Все они употребляли блины. Во Львовской области 10 человек отравились на свадьбе.