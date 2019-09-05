Последствия инцидента, фото: «Информатор»

https://racurs.ua/n126346-avtomobil-syna-gontarevoy-sgorel-v-centre-kieva-smi-foto-video.html

Ракурс

В центре Киева вчера около полуночи сгорел автомобиль Audi А7.

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Инцидент произошел на улице Владимирской, 69, сообщает издание «Информатор».

Жители расположенных рядом домов рассказали журналистам, что за рулем этого автомобиля ездил старший сын бывшей главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой. В то же время правоохранители этот факт комментировать не стали.

Несмотря на то, что пожарные прибыли на место инцидента всего за несколько минут, огонь уже успел фактически уничтожить транспортное средство. Также повреждены двери и электропроводка подъезда. Пострадавших в результате пожара нет.

Точная причина возникновения возгорания в настоящее время не известна, однако спасатели подозревают, что это мог быть поджог.

Отмечается, что транспортное средство стояло в арке за закрытым забором. Попасть во двор этого дома, чтобы подобраться ближе к автомобилю, можно только через подъезд, на дверях которого установлен домофон.

Напомним, недавно стало известно, что Печерский районный суд Киева разрешил Госбюро расследований силой привести Гонтареву на допрос.