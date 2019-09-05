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Ракурс
Ураган «Дориан» свирепствует на Багамах. Фото: flickr.com

Ураган «Дориан» на Багамах унес жизни 20 человек (ВИДЕО)

5 сен 2019, 09:53
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На Багамах в результате мощного урагана «Дориан» погибли уже 20 человек.

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Еще почти 70 тыс. граждан нуждаются в гуманитарной помощи на Багамах. Пострадавшим нужна питьевая вода, еда, лекарства и укрытие. Об этом заявил премьер-министр Губерт Миннис, 5 сентября сообщает «Радіо Свобода».

По информации Красного Креста, около 45% домов на островах Абако и острове Большой Багама серьезно повреждены или разрушены. Это почти 13 тыс. зданий.

По состоянию на утро, 5 сентября, ураган находится на расстоянии в 168 км от Чарльстона — крупнейшего города американского штата Южная Каролина. Урагану присвоили третью категорию из пяти возможных. Шторм приближается к берегам США со скоростью 11,2 км/ч. Максимальная скорость порывов ветра составляет 184 км/ч. Ураган может ударить по прибрежным районам от штата Джорджия до штата Вирджиния.

Напомним, 4 сентября ураган «Дориан» унес жизни семи человек на Багамах, среди погибших-маленький мальчик. Две трети островного государства оказалось под водой. Ураган повредил или затопил все воздушные гавани и морские порты


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