Ураган свирепствует на Багамах.

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Ракурс

В результате мощного урагана «Дориан» на Багамских островах погибли по меньшей мере пять человек.

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Жертвами урагана стали жители островов Абако. В зоне риска находится около 13 тыс. домов. Мощный циклон валил деревья и привел к паводкам, которые подтапливали помещения, переворачивали автомобили, уничтожали инфраструктуру. Затопило также международный аэропорт. Об этом 3 сентября сообщает BBC.

По словам премьер-министра Багамских островов Хьюберта Минниса, сейчас силы спасателей, армии и экстренных служб силы направлены на поиск, спасение людей и восстановление разрушений.

Мы находимся в разгаре исторической трагедии в некоторых частях наших северных Багамских островов, — отметил Миннис.

Сейчас ураган движется к западу от острова Гранд-Багама. Его скорость чуть больше 2 км/ч, а порывы ветра достигают 265 км/ч. По информации экспертов, ураган достигнет Соединенных Штатов Америки во вторник, 3 сентября. Власти штата Флорида уже объявили в регионе чрезвычайную ситуацию, продолжается эвакуация людей.

Напомним, ураган «Дориан» на выходных налетел на острова Абако и Большой Багама. Местные жители рассказывают, что их дома подтоплены, а крыши снесены. Урагану присвоили самую высокую категорию. Первой жертвой урагана 2 сентября стал семилетний ребенок.