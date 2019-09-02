Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Абсолютный рекорд скорости для серийного авто побил гиперкар Bugatti Chiron. Фото: Bugatti

Абсолютный рекорд скорости для серийного авто побил гиперкар Bugatti Chiron

2 сен 2019, 22:43
999

Французский гиперкар Bugatti Chiron побил абсолютный рекорд скорости для серийного автомобиля. Машина смогла развить скорость 304,773 мили в час (490,484 км/ч) при рекорде в 300 миль в час.

Loading...

Рекордный заезд прошел на тестовом полигоне Эра-Лессин в Германии, где немецкая организация TUV официально зарегистрировала уникальный рекорд. Об этом сообщает «Популярная механика».

В компании признались, что Bugatti Chiron был не полностью серийным, так как его переднюю и заднюю часть кузова немного доработали. Удлиненная версия гиперкара была необходима для достаточного уровня устойчивости на высокой скорости.

Отметим, что предыдущий официально зарегистрированный рекорд установил шведский гиперкар Koenigsegg Agera RS. Автомобиль в 2018 году смог развить скорость 277,9 миль в час (447,2 км/ч).

Как ранее сообщал «Ракурс», в марте концерн Bugatti представил на выставке самую дорогую машину в мире La Voiture Noire, стоимостью 11 млн евро (с налогами 16,5 млн евро).


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Слияние министерств и увольнения чиновников пояснил Гончарук

Глава правительства Алексей Гончарук анонсировал процесс увольнения госчиновников, которые продемонстрировали свою неэффективность, а также объяснил решение об укрупнении министерств

Новости Украины
18:09   2 сен

Иностранца со взрывчаткой и оружием задержали киевские полицейские (ФОТО)

Иностранца со взрывчаткой задержали в Киеве правоохранители. С собой у злоумышленника также было оружие и боеприпасы. Его спутник на автомобиле пытался убежать, однако правоохранители задержали его во время спецоперации «Перехват»

Новости Украины
18:06   2 сен

«Зачем вам моего сына снимать»: Зеленские поссорились с журналистами, отводя ребенка в первый класс (ВИДЕО)

У президента и его жены 1 сентября возникла конфликтная ситуация с журналистами у здания Новопечерской школы Киева, где учится их сын Кирилл

Новости Украины
15:46   2 сен
Новости партнеров
Загрузка...