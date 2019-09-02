Абсолютный рекорд скорости для серийного авто побил гиперкар Bugatti Chiron. Фото: Bugatti

https://racurs.ua/n126242-absolutnyy-rekord-skorosti-dlya-seriynogo-avto-pobil-giperkar-bugatti-chiron.html

Ракурс

Французский гиперкар Bugatti Chiron побил абсолютный рекорд скорости для серийного автомобиля. Машина смогла развить скорость 304,773 мили в час (490,484 км/ч) при рекорде в 300 миль в час.

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Рекордный заезд прошел на тестовом полигоне Эра-Лессин в Германии, где немецкая организация TUV официально зарегистрировала уникальный рекорд. Об этом сообщает «Популярная механика».

В компании признались, что Bugatti Chiron был не полностью серийным, так как его переднюю и заднюю часть кузова немного доработали. Удлиненная версия гиперкара была необходима для достаточного уровня устойчивости на высокой скорости.

Отметим, что предыдущий официально зарегистрированный рекорд установил шведский гиперкар Koenigsegg Agera RS. Автомобиль в 2018 году смог развить скорость 277,9 миль в час (447,2 км/ч).

Как ранее сообщал «Ракурс», в марте концерн Bugatti представил на выставке самую дорогую машину в мире La Voiture Noire, стоимостью 11 млн евро (с налогами 16,5 млн евро).