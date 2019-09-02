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Главные новости 2 сентября: Зеленский назвал приоритетные задачи для правоохранителей, а Гончарук заявил о цифровизации страны. Фото: Слово и дело

Главные новости 2 сентября: Зеленский назвал приоритетные задачи для правоохранителей, а Гончарук заявил о цифровизации страны

2 сен 2019, 22:19
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал полный отказ от бумажного документооборота с 1 октября и цифровизацию страны. Также правительство планирует до конца 2019 года провести полную инвентаризацию: проанализировать все государственные реестры, базы данных и государственные органы для получения реального отчета о состоянии дел.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководством правоохранительных органов, во время которой назвал приоритетные задачи силовиков. Главными расследованиями должны стать злоупотребление в госпредприятии «Укроборонпром», преступления против несовершеннолетних, янтарная мафия, убийство пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком, пожары в гостинице «Токио Стар» и детском лагере «Виктория».

Правовой комитет Верховной Рады Украины одобрил проект закона № 1017 об уменьшении количества народных депутатов в парламенте с 450 до 300. Профильный комитет рекомендовал Раде включить соответствующий законопроект в повестку дня сессии и направить его на вывод Конституционного суда Украины (КСУ).

Новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка своим сегодняшним приказом № 897ц освободил генерал-полковника юстиции Анатолия Матиос с должности заместителя генерального прокурора — главного военного прокурора Украины. Матиос исключили из списка личного состава Генпрокуратуры и направили в Минобороны для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.

Кабинет министров ликвидировал Департамент защиты экономики Национальной полиции. Причиной стало возмножное давление на бизнес. Премьер Алексей Гончарук отметил, что департамент не давал бизнесменам работать, изымал оргтехнику, деньги и материала с последующей целью получения «выкупа».

Источник: Ракурс


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