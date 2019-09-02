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Ракурс
В США судно с пассажирами загорелось и утонуло: есть погибшие. Фото: twitter/JeffreyGuterman

В США судно с пассажирами загорелось и утонуло: есть погибшие (ФОТО)

2 сен 2019, 21:43
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Пассажирское судно у берегов Калифорнии загорелось и утонуло вместе с людьми. На борту было 38 человек, из них спасти смогли только пять пассажиров.

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Все остальные 33 человека считаются пропавшими без вести. Береговая охрана США и экстренные службы продолжают спасательную операцию. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Представитель береговой охраны подтвердил, что они уже нашли тела нескольких человек, однако точное количество жертв пока не раскрывается.

В США судно с пассажирами загорелось и утонуло. Фото: twitter/eTurboNews

Установлено, что около 13.28 по киевскому времени (3.28 по местному времени) на судне для дайвинга начался пожар. Плавательное средство в этот момент находилось возле острова Санта-Круз.

Это судно 31 августа отчалило от берега для трехдневного плавания. После возникшего пожара обгоревшее судно утонуло в 20 метрах от берега.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Индонезии перевернулся пассажирский катер. В результате происшествия погибли по меньшей мере 16 человек и еще четверо пассажиров считаются пропавшими.


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