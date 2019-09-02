В США судно с пассажирами загорелось и утонуло: есть погибшие. Фото: twitter/JeffreyGuterman

https://racurs.ua/n126240-v-ssha-sudno-s-passajirami-zagorelos-i-utonulo-est-pogibshie-foto.html

Ракурс

Пассажирское судно у берегов Калифорнии загорелось и утонуло вместе с людьми. На борту было 38 человек, из них спасти смогли только пять пассажиров.

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Все остальные 33 человека считаются пропавшими без вести. Береговая охрана США и экстренные службы продолжают спасательную операцию. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Представитель береговой охраны подтвердил, что они уже нашли тела нескольких человек, однако точное количество жертв пока не раскрывается.

Установлено, что около 13.28 по киевскому времени (3.28 по местному времени) на судне для дайвинга начался пожар. Плавательное средство в этот момент находилось возле острова Санта-Круз.

Это судно 31 августа отчалило от берега для трехдневного плавания. После возникшего пожара обгоревшее судно утонуло в 20 метрах от берега.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Индонезии перевернулся пассажирский катер. В результате происшествия погибли по меньшей мере 16 человек и еще четверо пассажиров считаются пропавшими.