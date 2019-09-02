У США судно з пасажирами загорілося і потонуло: є загиблі. Фото: twitter/JeffreyGuterman

https://racurs.ua/ua/n126240-u-ssha-sudno-z-pasajyramy-zagorilosya-i-potonulo-ie-zagybli-foto.html

Ракурс

Пасажирське судно біля берегів Каліфорнії загорілося і потонуло разом з людьми. На борту було 38 осіб, з них врятувати змогли тільки п’ятьох пасажирів.

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Всі інші 33 особи вважаються зниклими безвісті. Берегова охорона США і екстрені служби продовжують рятувальну операцію. Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Представник берегової охорони підтвердив, що вони вже знайшли тіла кількох людей, проте точна кількість жертв поки не розкривається.

Встановлено, що близько 13.28 за київським часом (3.28 за місцевим часом) на судні для дайвінгу почалася пожежа. Плавальний засіб в цей момент перебував біля острова Санта-Круз.

Це судно 31 серпня відчалило від берега для триденного плавання. Після пожежі, що виникла, обгоріле судно потонуло за 20 метрів від берега.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Індонезії перекинувся пасажирський катер. В результаті події загинули щонайменше 16 осіб і ще четверо пасажирів вважаються зниклими.