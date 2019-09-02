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Ракурс
У США судно з пасажирами загорілося і потонуло: є загиблі. Фото: twitter/JeffreyGuterman

У США судно з пасажирами загорілося і потонуло: є загиблі (ФОТО)

2 вер 2019, 21:43
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Пасажирське судно біля берегів Каліфорнії загорілося і потонуло разом з людьми. На борту було 38 осіб, з них врятувати змогли тільки п’ятьох пасажирів.

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Всі інші 33 особи вважаються зниклими безвісті. Берегова охорона США і екстрені служби продовжують рятувальну операцію. Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Представник берегової охорони підтвердив, що вони вже знайшли тіла кількох людей, проте точна кількість жертв поки не розкривається.

У США судно з пасажирами загорілося і потонуло. Фото: twitter /eTurboNews

Встановлено, що близько 13.28 за київським часом (3.28 за місцевим часом) на судні для дайвінгу почалася пожежа. Плавальний засіб в цей момент перебував біля острова Санта-Круз.

Це судно 31 серпня відчалило від берега для триденного плавання. Після пожежі, що виникла, обгоріле судно потонуло за 20 метрів від берега.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Індонезії перекинувся пасажирський катер. В результаті події загинули щонайменше 16 осіб і ще четверо пасажирів вважаються зниклими.


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