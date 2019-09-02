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Порнографію з власними дітьми знімав та продавав мешканець Київщини. Фото: NewsOne

Порнографію з власними дітьми знімав та продавав мешканець Київщини (ФОТО)

2 вер 2019, 20:59
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У Київській області чоловік знімав і продавав порно з власними дітьми — 5-річним хлопчиком та 2-річною дівчинкою.

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Зловмисник почав знімати ролики після народження першої дитини, але активно заробляв на відео лише останні півтори роки. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Києва.

За кожне відео з дітьми зловмисник отримував близько 100 дол. Клієнтів на такий контент він знаходив на закритих тематичних форумах. Кошти за продані ролики зловмисник отримував через електронні гаманці та криптовалюту.

На Київщині чоловік знімав порно з власними дітьми. Фото: Нацполіція

Правоохоронці вилучили у чоловіка близько 150 ГБ забороненого контенту з дітьми та додатковий жорсткий диск з 1 ТБ аналогічного контенту. Усю знайдену техніку поліції відправила на експертизу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження по факту скоєння дій, передбачених, ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) та ч. 4 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покаранні у виді позбавлення волі строком до десяти років.

Нагадаємо, на Полтавщині подружжя ґвалтувало та знімало порно-ролики з трирічною дочкою.

Джерело: Ракурс


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