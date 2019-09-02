Порнографію з власними дітьми знімав та продавав мешканець Київщини. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n126239-pornografiu-z-vlasnymy-ditmy-znimav-ta-prodavav-meshkanec-kyyivschyny-foto.html

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У Київській області чоловік знімав і продавав порно з власними дітьми — 5-річним хлопчиком та 2-річною дівчинкою.

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Зловмисник почав знімати ролики після народження першої дитини, але активно заробляв на відео лише останні півтори роки. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Києва.

За кожне відео з дітьми зловмисник отримував близько 100 дол. Клієнтів на такий контент він знаходив на закритих тематичних форумах. Кошти за продані ролики зловмисник отримував через електронні гаманці та криптовалюту.

Правоохоронці вилучили у чоловіка близько 150 ГБ забороненого контенту з дітьми та додатковий жорсткий диск з 1 ТБ аналогічного контенту. Усю знайдену техніку поліції відправила на експертизу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження по факту скоєння дій, передбачених, ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) та ч. 4 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покаранні у виді позбавлення волі строком до десяти років.

Нагадаємо, на Полтавщині подружжя ґвалтувало та знімало порно-ролики з трирічною дочкою.