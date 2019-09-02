Порнографию со своими детьми снимал и продавал житель Киевской области. Фото: NewsOne

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В Киевской области мужчина снимал и продавал порно с собственными детьми — 5-летним мальчиком и 2-летней девочкой.

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Злоумышленник начал снимать ролики после рождения первого ребенка, но активно зарабатывал на видео только последние полтора года. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

За каждое видео с детьми злоумышленник получал около 100 долл. Клиентов на такой контент он находил на закрытых тематических форумах. Средства за проданные ролики злоумышленник получал через электронные кошельки и криптовалюту.

Правоохранители изъяли у мужчины около 150 ГБ запрещенного контента с детьми и дополнительный жесткий диск с 1 ТБ аналогичного контента. Всю найденную технику полиции отправила на экспертизу.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) и ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Напомним, на Полтавщине супруги насиловали и снимали порно-ролики с трехлетней дочерью.