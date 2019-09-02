С 1 октября Украина может отказаться от бумажного документооборота

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал полный отказ от бумажного документооборота в Украине уже с 1 октября.

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Об этом он заявил во время сегодняшней встречи президента Украины Владимира Зеленского с силовиками, руководством Кабмина и Верховной Рады в Офисе президента.

Мы планируем запретить использование и обмен между государственными органами бумажками, — отметил Гончарук.

В то же время премьер отметил, что это очень амбициозная и сложная задача, которая требует синхронизации всех органов и систем государства, однако, по его оценкам, реалистичная.

Также Гончарук сообщил, что правительство планирует до конца года сосредоточиться на инвентаризации страны. В частности, будут проанализированы все государственные реестры, базы данных и государственные органы, чтобы сложить представление о реальном положении дел в стране.

Потому что сегодня цифры нас очень часто обманывают. Мы не можем нормально посчитать бюджет на следующий год, — отметил премьер.

По словам Гончарука, по результатам этой инвентаризации будет сформирован план цифровизации страны.

2020 станет годом тотальной цифровизации, — заявил премьер. — За 2020 год мы должны цифровизировать все, что не успеем в этом.

Гончарук подчеркнул, что после 2020 года украинское государство уже будет полностью «в смартфоне».

Напомним, премьер-министр сегодня заявил, что новое правительство сохранит курс Украины на евроинтеграцию и евроатлантическую интеграцию.