З 1 жовтня Україна може відмовитися від паперового документообігу

https://racurs.ua/ua/n126219-vidmovu-vid-paperovogo-obigu-ta-cyfrovizaciu-krayiny-anonsuvav-goncharuk-video.html

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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував повну відмову від паперового документообігу в Україні вже з 1 жовтня.

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Про це він заявив під час сьогоднішньої зустрічі президента України Володимира Зеленського з силовиками, керівництвом Кабміну та Верховної Ради в Офісі президента.

Ми плануємо заборонити використання та обмін між державними органами папірцями, — зазначив Гончарук.

Водночас прем'єр зауважив, що це дуже амбітне і складне завдання, котре потребує синхронізації всіх органів та систем держави, проте, за його оцінками, реалістичне.

Також Гончарук повідомив, що уряд планує до кінця року зосередитися на інвентаризації країни. Зокрема, будуть проаналізовані всі державні реєстри, бази даних і державні органи, щоб скласти уявлення про реальний стан справ у країні.

Тому що сьогодні цифри нас дуже часто обманюють. Ми не можемо нормально порахувати бюджет на наступний рік, — зазначив прем'єр.

За словами Гончарука, за результатами цієї інвентаризації буде сформований план цифровізації країни.

2020 рік стане роком тотальної цифровізації, — заявив прем'єр. — За 2020 рік ми маємо цифровізувати все, що не встигнемо в цьому.

Гончарук наголосив, що після 2020 року українська держава вже буде повністю «в смартфоні».

Нагадаємо, прем'єр-міністр сьогодні заявив, що новий уряд збереже курс України на євроінтеграцію та євроатлантичну інтеграцію.