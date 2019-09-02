Головні новини 2 вересня: Зеленський назвав пріоритетні задачі для правоохоронців, а Гончарук заявив про цифровізацію країни. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/ua/n126241-golovni-novyny-2-veresnya-zelenskyy-nazvav-priorytetni-zadachi-dlya-pravoohoronciv-a-goncharuk.html

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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував повну відмову від паперового документообігу з 1 жовтня та цифровізацію країни. Також уряд планує до кінця 2019 року провести повну інвентаризацію: проаналізувати усі державні реєстри, бази даних і державні органи для отримання реального звіту про стан справ.

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Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівництвом правоохоронних органів, під час якої назвав пріоритетні задачі силовиків. Головними розслідуваннями мають стати зловживання у держпідприємстві «Укроборонпром», злочини проти неповнолітніх, бурштинова мафія, вбивство п’ятирічного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому, пожежі у готелі «Токіо Стар» та дитячому таборі «Вікторія».

Правовий комітет Верховної Ради України схвалив проект закону № 1017 про зменшення кількості народних депутатів у парламенті з 450 до 300. Профільний комітет рекомендував Раді включити відповідний законопроект до порядку денного сесії і направити його на висновок Конституційного суду України (КСУ).

Новий генеральний прокурор Руслан Рябошапка своїм сьогоднішнім наказом № 897ц звільнив генерал-полковника юстиції Анатолія Матіоса з посади заступника генерального прокурора — головного військового прокурора України. Матіоса виключили зі списку особового складу генпрокуратури та спрямували до Міноборони для вирішення питання щодо подальшого проходження військової служби.

Кабінет міністрів ліквідував Департамент захисту економіки Національної поліції. Причиною став можливий тиск на бізнес. Прем'єр Олексій Гончарук зазначив, що департамент не давав бізнесменам працювати, вилучав оргтехніку, гроші та матеріалу з подальшою метою отримання «викупу».