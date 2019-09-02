Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Абсолютний рекорд швидкості для серійного авто побив гіперкар Bugatti Chiron. Фото: Bugatti

Абсолютний рекорд швидкості для серійного авто побив гіперкар Bugatti Chiron

2 вер 2019, 22:43
999

Французький гіперкар Bugatti Chiron побив абсолютний рекорд швидкості для серійного автомобіля. Машина змогла розвинути швидкість 304,773 милі на годину (490,484 км/ч) при рекорді в 300 миль на годину.

Loading...

Рекордний заїзд пройшов на тестовому полігоні Ера-Лессін в Німеччині, де німецька організація TUV офіційно зареєструвала унікальний рекорд. Про це повідомляє «Популярна механіка».

У компанії зізналися, що Bugatti Chiron був не в повному обсязі серійним, так як його передню і задню частину кузова трохи допрацювали. Подовжена версія гіперкара була необхідна для достатнього рівня стійкості на високій швидкості.

Зазначимо, що попередній офіційно зареєстрований рекорд встановив шведський гіперкар Koenigsegg Agera RS. Автомобіль в 2018 році зміг розвинути швидкість 277,9 миль в годину (447,2 км/год).

Як раніше повідомляв «Ракурс», в березні концерн Bugatti представив на виставці найдорожчу машину в світі La Voiture Noire, вартістю 11 млн євро (з податками 16,5 млн євро).


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Іноземця з вибухівкою та зброєю затримали київські поліцейські (ФОТО)

Іноземця з вибухівкою затримали у Києві правоохоронці. З собою у зловмисника також була зброя та боєприпаси. Його супутник на автівці намагався втекти, однак правоохоронці затримали його під час спецоперації «Перехоплення»

Новини України
18:06   2 вер

«Нащо вам мого сина знімати»: подружжя Зеленських поконфліктувало з журналістами, відводячи дитину в перший клас (ВІДЕО)

У президента та його дружини 1 вересня виникла конфліктна ситуація з журналістами біля будівлі Новопечерської школи Києва, де навчається їхній син Кирило

Новини України
15:46   2 вер
Новини партнерів
Загрузка...