Абсолютний рекорд швидкості для серійного авто побив гіперкар Bugatti Chiron. Фото: Bugatti

https://racurs.ua/ua/n126242-absolutnyy-rekord-shvydkosti-dlya-seriynogo-avto-pobyv-giperkar-bugatti-chiron.html

Ракурс

Французький гіперкар Bugatti Chiron побив абсолютний рекорд швидкості для серійного автомобіля. Машина змогла розвинути швидкість 304,773 милі на годину (490,484 км/ч) при рекорді в 300 миль на годину.

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Рекордний заїзд пройшов на тестовому полігоні Ера-Лессін в Німеччині, де німецька організація TUV офіційно зареєструвала унікальний рекорд. Про це повідомляє «Популярна механіка».

У компанії зізналися, що Bugatti Chiron був не в повному обсязі серійним, так як його передню і задню частину кузова трохи допрацювали. Подовжена версія гіперкара була необхідна для достатнього рівня стійкості на високій швидкості.

Зазначимо, що попередній офіційно зареєстрований рекорд встановив шведський гіперкар Koenigsegg Agera RS. Автомобіль в 2018 році зміг розвинути швидкість 277,9 миль в годину (447,2 км/год).

Як раніше повідомляв «Ракурс», в березні концерн Bugatti представив на виставці найдорожчу машину в світі La Voiture Noire, вартістю 11 млн євро (з податками 16,5 млн євро).