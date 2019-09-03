Ураган лютує на Багамах.

https://racurs.ua/ua/n126243-uragan-dorian-zabrav-p-yat-jyttiv-na-bagamah-video.html

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Внаслідок потужного урагану «Доріан» на Багамських островах загинули щонайменше п’ятеро осіб.

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Жертвами буревію стали мешканці островів Абако. У зоні ризику знаходитися близько 13 тис. будинків. Потужний циклон валив дерева та призвів до паводків, які підтоплювали приміщення, перевертали автомобілі, нищили інфраструктуру. Затопило також міжнародний аеропорт. Про це 3 вересня повідомляє BBC.

За словами прем'єр-міністра Багамських островів Х’юберта Мінніса, наразі сили рятувальників, армії та екстрених служб сили спрямовані на пошук, порятунок людей та відновлення руйнувань.

Ми знаходимося в розпалі історичної трагедії в деяких частинах наших північних Багамських островів, — зазначив Мінніс.

Наразі ураган рухається на захід від острова Гранд-Багама. Його швидкість трохи більше 2 км/год, а пориви вітру досягають 265 км/год. За інформацією експертів, ураган досягне Сполучених Штатів Америки у вівторок, 3 вересня. Влада штату Флорида вже оголосила в регіонів надзвичайну ситуацію, триває евакуація людей.

Нагадаємо, ураган «Доріан» на вихідних налетів на острови Абако і Великий Багама. Місцеві жителі розповідають, що їхні будинки підтоплені, а дахи знесені. Урагану присвоїли найвищу категорію. Першою жертвою урагану 2 вересня стала семирічна дитина.