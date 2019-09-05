Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Ураган «Доріан» лютує на Багамах. Фото: flickr.com

Ураган «Доріан» на Багамах забрав життя 20 осіб (ВІДЕО)

5 вер 2019, 09:53
999

На Багамах внаслідок потужного урагану «Доріан» загинули вже 20 осіб.

Loading...

Ще майже 70 тис. громадян потребують гуманітарної допомоги на Багамах. Постраждалим потрібна питна вода, їжа, ліки й укриття. Про це заявив прем'єр-міністр Губерт Мінніс, 5 вересня повідомляє «Радіо Свобода».

За інформацією Червоного Хреста, майже 45% будинків на островах Абако і острові Великий Багама серйозно пошкоджені або зруйновані. Це майже 13 тис. будівель.

Станом на ранок, 5 вересня, ураган розташований на відстані в 168 км від Чарльстона — найбільшого міста американського штату Південна Кароліна. Буревію присвоїли третю категорію з п’яти можливих. Шторм наближається до берегів США зі швидкістю 11,2 км/год. Максимальна швидкість поривів вітру становить 184 км/год. Ураган може вдарити по прибережних районах від штату Джорджія до штату Вірджинія.

Нагадаємо, 4 вересня ураган «Доріан» забрав життя семи осіб на Багамах, серед загиблих маленький хлопчик. Дві третини острівної держави опинилося під водою. Ураган пошкодив або затопив всі повітряні гавані і морські порти.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Катастрофа MH17: суд звільнив Цемаха з-під варти під особисте зобов’язання (ВІДЕО)

Суд звільнив з-під варти під особисте зобов’язання Володимира Цемаха — одного з головних свідків у справі про збиття російськими бойовиками малазійського «Боїнга-777» у липні 2014 року

Новини України
12:13

Новий міністр з питань ветеранів та окупованих територій назвала свої першочергові завдання (ВІДЕО)

Міністерство з питань ветеранів та окупованих територій планує створити реєстр ветеранів та досліджувати найбільші потреби переселенців і тих людей, які залишилися на окупованій території

Новини України
12:03
Новини партнерів
Загрузка...