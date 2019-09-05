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Ракурс
Автобус із дітьми потрапив в ДТП. Фото: Нацполіція

На Львівщині автобус потрапив у жахливу ДТП: постраждали 12 дітей, є жертви (ФОТО)

5 вер 2019, 09:19
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Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками сталася 4 вересня на автодорозі Київ — Чоп у Кам’янка-Бузькому районі Львівської області.

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Автопригода трапилася о 20.50 між селами Дідилів та Банюнин. Виявилося, що водій мікроавтобуса Mercedes Vito (Мерседес Віто), 31-річний іноземець, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автобусом «Неоплан» та з автомобілем «Фольксваген Джета». Від отриманих травм водій буса загинув на місці події. Про це 5 вересня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

На момент аварії в автобусі перебувало 49 дітей та четверо дорослих з Чернігова та Чернігівської області. Внаслідок аварії до лікарні з тілесними ушкодженнями потрапили 12 дітей віком 10−12 років та обоє водіїв автобуса. Водій легковика «Фольксваген» не постраждав.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

ДТП на Львівщині. Фото: Facebook Ігор Зінкевич

ДТП на Львівщині. Фото: Facebook Ігор Зінкевич

ДТП на Львівщині. Фото: Facebook Ігор Зінкевич

ДТП на Львівщині. Фото: Facebook Ігор Зінкевич

Нагадаємо, 31 серпня внаслідок зіткнення мікроавтобуса «Мерседес Бенц» з автомобілем «ДАФ» у Дніпропетровській області 10 осіб були травмовані та доправлені до міської лікарні міста Кам’янське. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Джерело: Ракурс


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