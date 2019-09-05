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Жан Беленюк (праворуч), фото: Національний олімпійський комітет України

Депутат від «Слуги народу» Беленюк увійшов до складу збірної України з греко-римської боротьби (ФОТО)

5 вер 2019, 09:07
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Жан Беленюк, народний депутат із парламентської фракції «Слуга народу», увійшов до складу збірної України з греко-римської боротьби, яка візьме участь у чемпіонаті світу в Казахстані.

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Чемпіонат відбуватиметься у період з 14 по 22 вересня в місті Нур-Султані (колишня Астана). Про це повідомляє прес-служба Федерації греко-римської боротьби України.

Зазначається, що склад української збірної був визначений за результатом контрольних сутичок, котрі відбулися вчора в Конча-Заспі.

Беленюк представлятиме Україну у ваговій категорії 87 кг. Крім нього, до складу збірної також увійшли Віктор Петрик (55 кг), Лєнур Теміров (60 кг), Олександр Грушин (63 кг), Артур Політаєв (67 кг), Максим Євтушенко (72 кг), Володимир Яковлєв (77 кг), Юрій Шкрюба (82 кг), Микола Крисов (97 кг) і Микола Кучмій (130 кг).

Учасники української збірної, фото: прес-служба Федерації греко-римської боротьби України

Беленюк до Верховної Ради потрапив за списками політичної партії «Слуга народу» за результатами позачергових парламентських виборів, котрі відбулися 21 липня. Він став першим темношкірим народним депутатом України.

Нагадаємо, наприкінці серпня Беленюк заявив, що не завершуватиме спортивну кар'єру й поєднуватиме роботу у Верховній Раді з участю в Олімпійських іграх, котрі відбудуться у 2020 році в Токіо.

Джерело: Ракурс


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