Наслідки інциденту, фото: «Інформатор»

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Ракурс

В центрі Києва вчора близько опівночі згорів автомобіль Audi А7.

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Інцидент стався на вулиці Володимирській, 69, повідомляє видання «Інформатор».

Жителі розташованих поряд будинків розповіли журналістам, що за кермом цієї автівки їздив старший син колишньої очільниці Національного банку України (НБУ) Валерії Гонтаревої. Водночас правоохоронці цей факт коментувати не стали.

Попри те, що пожежники прибули на місце інциденту всього за кілька хвилин, вогонь вже встиг фактично знищити транспортний засіб. Також пошкоджені двері та електропроводка під’їзду. Постраждалих внаслідок пожежі немає.

Точна причина виникнення займання наразі не відома, проте рятувальники підозрюють, що це міг бути підпал.

Зазначається, що транспортний засіб стояв в арці за закритою огорожею. Потрапити у двір цього будинку, щоб дістатися ближче до автомобіля, можна лише через під’їзд, на дверях якого встановлений домофон.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Печерський районний суд Києва дозволив Держбюро розслідувань силоміць привести Гонтареву на допит.