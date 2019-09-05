Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Масове отруєння на Волині відправило до лікарні 16 осіб. Фото: Ivona - bigmir)net

Масове отруєння на Волині відправило до лікарні 16 осіб

5 вер 2019, 10:20
999

У Волинській області сталось масове харчове отруєння. Це вже восьмий спалах гострої кишкової інфекції у регіоні, станом на 3 вересня.

Loading...

Встановлено, що протягом 2 та 3 вересня до Любешівської центральної районної лікарні госпіталізували 16 осіб, серед яких двоє дітей. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Волинській області.

Усі постраждалі 31 серпня відвідали кафе «Олеся» у селі Залізниця Любешівського району та вживали там страви. Наразі проводять комплекс протиепідемічних заходів.

У зв’язку з масовим отруєнням Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я розпочав епідеміологічне розслідування. На час проведення цього розслідування діяльність кафе «Олеся» було призупинено.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні у Черкасах та Львівській області також сталось масове отруєння. У Черкасах до лікарні госпіталізували дев’ятьох осіб, серед яких п’ятеро дітей. Усі вони вживали млинці. У Львівській області 10 осіб отруїлись на весіллі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Катастрофа MH17: суд звільнив Цемаха з-під варти під особисте зобов’язання (ВІДЕО)

Суд звільнив з-під варти під особисте зобов’язання Володимира Цемаха — одного з головних свідків у справі про збиття російськими бойовиками малазійського «Боїнга-777» у липні 2014 року

Новини України
12:13

Новий міністр з питань ветеранів та окупованих територій назвала свої першочергові завдання (ВІДЕО)

Міністерство з питань ветеранів та окупованих територій планує створити реєстр ветеранів та досліджувати найбільші потреби переселенців і тих людей, які залишилися на окупованій території

Новини України
12:03
Новини партнерів
Загрузка...