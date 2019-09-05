Масове отруєння на Волині відправило до лікарні 16 осіб. Фото: Ivona - bigmir)net

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Ракурс

У Волинській області сталось масове харчове отруєння. Це вже восьмий спалах гострої кишкової інфекції у регіоні, станом на 3 вересня.

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Встановлено, що протягом 2 та 3 вересня до Любешівської центральної районної лікарні госпіталізували 16 осіб, серед яких двоє дітей. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Волинській області.

Усі постраждалі 31 серпня відвідали кафе «Олеся» у селі Залізниця Любешівського району та вживали там страви. Наразі проводять комплекс протиепідемічних заходів.

У зв’язку з масовим отруєнням Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я розпочав епідеміологічне розслідування. На час проведення цього розслідування діяльність кафе «Олеся» було призупинено.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні у Черкасах та Львівській області також сталось масове отруєння. У Черкасах до лікарні госпіталізували дев’ятьох осіб, серед яких п’ятеро дітей. Усі вони вживали млинці. У Львівській області 10 осіб отруїлись на весіллі.