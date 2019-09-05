Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В сеть слили номера телефонов 419 млн пользователей «Фейсбук». Фото: flickr.com

В интернете появилась база данных с номерами телефонов 419 млн пользователей Facebook

5 сен 2019, 10:23
999

Телефонные номера 419 млн пользователей соцсети Facebook (Фейсбук) нашли на сервере без пароля.

Loading...

Базу данных владельцев аккаунтов, их ID и номера мобильных телефонов в сети обнаружил эксперт по безопасности Саням Джейн. В частности, информация касалась 133 млн пользователей из Соединенных Штатов Америки. Среди номеров есть телефоны американских знаменитостей, но эксперт не уточнил их имена. Об этом 5 сентября сообщает «Медуза» со ссылкой на TechCrunch.

База была опубликована на сервере без пароля, поэтому доступ к ней мог получить кто угодно. После того, как эксперты связались с хостинг-провайдером, базу отключили.

Администрация «Фейсбука» заявила, что обнаруженная база данных устарела. Отмечает, что она содержала сведения, собранные до того, в 2018 году соцсеть закрыла доступ к номерам телефонов пользователей.

Напомним, пароли от аккаунтов 600 млн пользователей Facebook, Facebook Lite и Instagram хранились в открытом доступе с 2012 года. К этой информации имели доступ тысячи сотрудников «Фейсбука».


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Катастрофа MH17: суд освободил Цемаха из-под стражи под личное обязательство (ВИДЕО)

Суд освободил из-под стражи под личное обязательство Владимира Цемаха — одного из главных свидетелей по делу о сбитии российскими боевиками малазийского «Боинга-777» в июле 2014 года

Новости Украины
12:13

Начался брифинг по поводу старта работы Высшего антикоррупционного суда Украины (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Сегодня в Украине начинает свою работу Высший антикоррупционный суд. В связи с этим начался брифинг, на который приглашены ряд высокопоставленных чиновников

Новости Украины
10:21
Новости партнеров
Загрузка...