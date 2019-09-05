В сеть слили номера телефонов 419 млн пользователей «Фейсбук». Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n126349-v-internete-poyavilas-baza-dannyh-s-nomerami-telefonov-419-mln-polzovateley-facebook.html

Ракурс

Телефонные номера 419 млн пользователей соцсети Facebook (Фейсбук) нашли на сервере без пароля.

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Базу данных владельцев аккаунтов, их ID и номера мобильных телефонов в сети обнаружил эксперт по безопасности Саням Джейн. В частности, информация касалась 133 млн пользователей из Соединенных Штатов Америки. Среди номеров есть телефоны американских знаменитостей, но эксперт не уточнил их имена. Об этом 5 сентября сообщает «Медуза» со ссылкой на TechCrunch.

База была опубликована на сервере без пароля, поэтому доступ к ней мог получить кто угодно. После того, как эксперты связались с хостинг-провайдером, базу отключили.

Администрация «Фейсбука» заявила, что обнаруженная база данных устарела. Отмечает, что она содержала сведения, собранные до того, в 2018 году соцсеть закрыла доступ к номерам телефонов пользователей.

Напомним, пароли от аккаунтов 600 млн пользователей Facebook, Facebook Lite и Instagram хранились в открытом доступе с 2012 года. К этой информации имели доступ тысячи сотрудников «Фейсбука».