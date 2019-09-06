Российские истребители Су-34. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n126413-vysshiy-pilotaj-v-rossii-nad-lipeckom-stolknulis-dva-istrebitelya-su-34.html

Ракурс

В Российской Федерации во время тренировочных полетов столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34.

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Событие произошло 6 сентября неподалеку от Липецка. Самолеты столкнулись в воздухе из-за потери визуального контакта. Один самолет ударил второй крылом по кабине, а после этого самолеты столкнулись еще раз, когда пилоты пытались отвести боевые машины друг от друга. Обломки попали в двигатель одного из самолетов. Об этом сегодня сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Пилоты сумели посадить поврежденные машины. У одного из самолетов повреждена кабина, двигатель и фюзеляж. У другого оторвало часть крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия. При этом летчики в результате происшествия не пострадали.

Истребители-бомбардировщики, которые столкнулись в воздухе, принадлежат Государственному центру подготовки авиационного персонала и военных испытаний Министерства обороны РФ. Официального подтверждения информации об инциденте пока нет.

Напомним, 5 сентября в Саратовской области Российской Федерации разбился военный вертолет Ми-8. После взлета с аэродрома он пытался совершить жесткую посадку, но ударилась о землю и загорелся. В результате аварии никто не пострадал, поскольку все члены экипажа смогли спастись.