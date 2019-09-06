Російські винищувачі Су-34. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n126413-vyschyy-pilotaj-u-rosiyi-nad-lypeckom-zitknulysya-dva-vynyschuvachi-su-34.html

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У Російській Федерації під час тренувальних польотів зіткнулися два винищувачі-бомбардувальники Су-34.

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Подія сталася 6 вересня неподалік від Липецька. Літаки стикнулися в повітрі через втрату візуального контакту. Один літак вдарив другий крилом по кабіні, а після цього літаки зіткнулися ще раз, коли пілоти намагалися відвести бойові машини одна від одної. Уламки потрапили в двигун одного з літаків. Про це сьогодні повідомляє телеканал РЕН-ТВ.

Пілоти зуміли посадити пошкоджені машини. В одного з літаків пошкоджена кабіна, двигун та фюзеляж. У іншого відірвало частину крила з апаратурою комплексу радіоелектронної протидії. При цьому льотчики внаслідок події не постраждали.

Винищувачі-бомбардувальники, які зіткнулися в повітрі, належать Державному центру підготовки авіаційного персоналу і військових випробувань Міністерства оборони РФ. Офіційного підтвердження інформації про інцидент наразі немає.

Нагадаємо, 5 вересня у Саратовській області Російської Федерації розбився військовий вертоліт Мі-8. Після зльоту з аеродрому він намагався здійснити жорстку посадку, але вдарилася об землю й загорівся. Внаслідок аварії ніхто не постраждав, оскільки всі члени екіпажу змогли врятуватися.