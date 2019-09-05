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Вертоліт Мі-8 зазнав аварії. Фото: flickr.com

Військовий гелікоптер Міноборони РФ розбився в Саратовській області (ФОТО)

5 вер 2019, 16:14
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Військовий вертоліт Мі-8 розбився на аеродромі в Саратовській області РФ.

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Після зльоту з аеродрому він намагався здійснити жорстку посадку, але вдарилася об землю й загорівся, повідомляє «Лента.ру».

Внаслідок аварії вертольота Міністерства оборони Росії ніхто не постраждав, усі троє пілотів зуміли врятуватися, а інших пасажирів на борту не було.

Попередньо встановлено, що аварія сталася через проблеми з шасі.

Вертоліт Мі-8 розбився в Росії. Фото: Telegram-канал «Говорить Москва»

Нагадаємо, 17 серпня військовий вертоліт Мі-2 зазнав аварії у Львівській області. Повітряна машина впала у Бродівському районі, в якому дислокується 16-та окрема бригада армійської авіації Сухопутних сил ЗСУ. На щастя, ніхто не постраждав.

Джерело: Ракурс


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