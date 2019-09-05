Вертоліт Мі-8 зазнав аварії. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n126385-viyskovyy-gelikopter-minoborony-rf-rozbyvsya-v-saratovskiy-oblasti-foto.html

Ракурс

Військовий вертоліт Мі-8 розбився на аеродромі в Саратовській області РФ.

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Після зльоту з аеродрому він намагався здійснити жорстку посадку, але вдарилася об землю й загорівся, повідомляє «Лента.ру».

Внаслідок аварії вертольота Міністерства оборони Росії ніхто не постраждав, усі троє пілотів зуміли врятуватися, а інших пасажирів на борту не було.

Попередньо встановлено, що аварія сталася через проблеми з шасі.

Нагадаємо, 17 серпня військовий вертоліт Мі-2 зазнав аварії у Львівській області. Повітряна машина впала у Бродівському районі, в якому дислокується 16-та окрема бригада армійської авіації Сухопутних сил ЗСУ. На щастя, ніхто не постраждав.