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Вертолет Ми-8 потерпел крушение. Фото: flickr.com

Военный вертолет Минобороны РФ разбился в Саратовской области (ФОТО)

5 сен 2019, 16:14
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Военный вертолет Ми-8 разбился на аэродроме в Саратовской области РФ.

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Сразу после взлета он пытался совершить жесткую посадку, но ударился о землю и загорелся, сообщает «Лента.ру».

В результате аварии вертолета Министерства обороны России никто не пострадал, все три пилота сумели спастись, а других пассажиров на борту не было.

Предварительно установлено, что авария произошла из-за проблем с шасси.

Вертолет Ми-8 разбился в России. Фото: Telegram-канал «Говорит Москва»

Напомним, 17 августа военный вертолет Ми-2 потерпел крушение во Львовской области. Воздушная машина упала в Бродовском районе, в котором дислоцируется 16-я отдельная бригада армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. К счастью, никто не пострадал.

Источник: Ракурс


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