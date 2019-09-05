Вертолет Ми-8 потерпел крушение. Фото: flickr.com

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Ракурс

Военный вертолет Ми-8 разбился на аэродроме в Саратовской области РФ.

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Сразу после взлета он пытался совершить жесткую посадку, но ударился о землю и загорелся, сообщает «Лента.ру».

В результате аварии вертолета Министерства обороны России никто не пострадал, все три пилота сумели спастись, а других пассажиров на борту не было.

Предварительно установлено, что авария произошла из-за проблем с шасси.

Напомним, 17 августа военный вертолет Ми-2 потерпел крушение во Львовской области. Воздушная машина упала в Бродовском районе, в котором дислоцируется 16-я отдельная бригада армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. К счастью, никто не пострадал.