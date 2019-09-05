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Вертолет Ми-8 потерпел крушение. Фото: flickr.com
Военный вертолет Минобороны РФ разбился в Саратовской области (ФОТО)https://racurs.ua/n126385-voennyy-vertolet-minoborony-rf-razbilsya-v-saratovskoy-oblasti-foto.htmlРакурс
Военный вертолет Ми-8 разбился на аэродроме в Саратовской области РФ.
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Сразу после взлета он пытался совершить жесткую посадку, но ударился о землю и загорелся, сообщает «Лента.ру».
В результате аварии вертолета Министерства обороны России никто не пострадал, все три пилота сумели спастись, а других пассажиров на борту не было.
Предварительно установлено, что авария произошла из-за проблем с шасси.
Напомним, 17 августа военный вертолет Ми-2 потерпел крушение во Львовской области. Воздушная машина упала в Бродовском районе, в котором дислоцируется 16-я отдельная бригада армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. К счастью, никто не пострадал.
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