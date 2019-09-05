Фильм о Стусе «Запрещенный» вышел в прокат в Украине, фото — Фейсбук-страница фильма

https://racurs.ua/n126384-film-o-stuse-zapreschennyy-vyshel-v-prokat-v-ukraine-video.html

Ракурс

В кинотеатрах Украины с четверга, 5 сентября, начался показ художественного фильма о Василие Стусе «Запрещенный».

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В прокат лента вышла ко дню памяти поэта, сообщает официальная страница фильма в Фейсбук.

Картина «Запрещенный» рассказывает о последних годах жизни Стуса. Она создана при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Прокатчиком фильма выступит B&H Film Distribution Company.

Это история о мужестве, дружбе, борьбе и человеческом достоинстве, — кратко охарактеризовали суть фильма его авторы.

Фильм получил государственную финансовую поддержку в размере 19 млн 264,5 тыс. грн. Общий бюджет ленты — 38 млн 529 тыс. грн, ее режиссер — Роман Бровко. Главные роли сыграли Дмитрий Ярошенко, Виталий Салий, Олег Масленников, Евгения Гладий, Карина Шереверова, Диана Розовлян.

Напомним, что во время съемок ленты разгорелся скандал. Из сценария фильма удалили все упоминания об адвокате Стуса Викторе Медведчуке, который защищал поэта по делу об антисоветизме. Впоследствии премьер Гройсман поручил Министерству культуры и Государственному агентству по вопросам кино проверить, правдиво ли рассказана история о Стусе. Создатели фильма пообещали вернуть сцену суда с участием Медведчука.

Впрочем, в фильме фамилия Медведчука не называется и на экране титроваться не будет. Таково было требование юристов, с которыми консультировались киношники. Режиссер Роман Бровко пояснил, что для того, чтобы прямо вспоминать Медведчука авторам фильма пришлось бы получить письменное согласие политика на то, что его имя может быть в кадре.

«Ракурс» сообщал, что Медведчук подал в суд против историка и журналиста Вахтанга Кипиани из-за книги «Дело Василия Стуса». Пророссийский политик требует запретить распространение книги о Стусе, а иск объясняет защитой чести и достоинства. По словам Медведчука, в текстах книги «Дело Василия Стуса» указана недостоверная информация. Еще одним ответчиком по этому делу проходит издательство Vivat, которое и опубликовало книгу.