Боевик ДНР Владимир Цемах. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n126383-osvobojdenie-cemaha-iz-pod-straji-na-reshenie-suda-otreagirovali-v-niderlandah.html

Ракурс

На освобождение бывшего представителя незаконного вооруженного формирования Донецкая народная республика Владимир Цемаха отреагировали нидерландские следователи.

Loading...

В международной совместной следственной группе (JIT), которая расследует катастрофу малайзийского «Боинга» на Донбассе, Цемаха считают «интересным для следствия человеком». Об этом 5 сентября заявила спикер JIT Брехтье ван де Мосдейк, сообщает «Радіо Свобода».

Она отметила, что ранее следователи хотели пообщаться с Цемахом, а сейчас это уже будет сложно сделать. Расследователи надеются, что Цемах и дальше будет оставаться на территории Украины. Спикер добавила, что не будет комментировать решение украинского суда и подчеркнула, что расследование дела MH17 будет длится и в дальнейшем.

Брехтье ван де Мосдейк не сообщила, пытались ли следователи JIT допросить Цемаха после его задержания на оккупированной части Донбасса.

Напомним, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи под личное обязательство Владимира Цемаха. Этот человек является одним из главных свидетелей в деле о сбитии российскими боевиками малайзийского «Боинга-777» в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Цемаха подозревают в транспортировке зенитного комплекса «Бук», который сбил самолет.