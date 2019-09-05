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Ракурс
Боевик ДНР Владимир Цемах. Фото: 112 Украина

Освобождение Цемаха из-под стражи: на решение суда отреагировали в Нидерландах

5 сен 2019, 15:50
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На освобождение бывшего представителя незаконного вооруженного формирования Донецкая народная республика Владимир Цемаха отреагировали нидерландские следователи.

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В международной совместной следственной группе (JIT), которая расследует катастрофу малайзийского «Боинга» на Донбассе, Цемаха считают «интересным для следствия человеком». Об этом 5 сентября заявила спикер JIT Брехтье ван де Мосдейк, сообщает «Радіо Свобода».

Она отметила, что ранее следователи хотели пообщаться с Цемахом, а сейчас это уже будет сложно сделать. Расследователи надеются, что Цемах и дальше будет оставаться на территории Украины. Спикер добавила, что не будет комментировать решение украинского суда и подчеркнула, что расследование дела MH17 будет длится и в дальнейшем.

Брехтье ван де Мосдейк не сообщила, пытались ли следователи JIT допросить Цемаха после его задержания на оккупированной части Донбасса.

Напомним, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи под личное обязательство Владимира Цемаха. Этот человек является одним из главных свидетелей в деле о сбитии российскими боевиками малайзийского «Боинга-777» в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Цемаха подозревают в транспортировке зенитного комплекса «Бук», который сбил самолет.

Источник: Ракурс


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