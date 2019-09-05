Владимир Цемах, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/n126359-katastrofa-mh17-sud-osvobodil-cemaha-iz-pod-straji-pod-lichnoe-obyazatelstvo-video.html

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Киевский апелляционный суд сегодня освободил из-под стражи под личное обязательство Владимира Цемаха — одного из главных свидетелей по делу о сбитии российскими боевиками малазийского «Боинга-777» в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

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Цемаха подозревают в транспортировке зенитного комплекса «Бук», который сбил самолет.

Цемах, бывший боевик группировки ДНР, был захвачен украинскими спецслужбами во время проведенной в конце июня спецоперации на оккупированной территории Донбасса и вывезен с временно оккупированных территорий Донецкой области.

Считается, что он в период с июня 2014 году до 27 июня 2019 года в оккупированном городе Снежное он занимал должность «командира батальона противовоздушной обороны». Именно с этого района была запущена ракета, которая сбила «Боинг».

Считается, что Цемах есть в перечне лиц, которых Россия хочет обменять на удерживаемых ею граждан Украины.

Ранее следователи из Нидерландов обратились к Украине с просьбой не выдавать Цемаха, поскольку планируют допросить его как свидетеля на слушаниях в Гааге по делу об авиакатастрофе MH17.

Напомним, 3 сентября суд продлил срок действия меры пресечения для Цемаха.