Министр по вопросам ветеранов Оксана Коляда. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n126358-novyy-ministr-po-voprosam-veteranov-i-okkupirovannyh-territoriy-nazvala-svoi-pervoocherednye.html

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Новосозданное Министерство по вопросам ветеранов и оккупированных территорий Украины будет работать над упрощением механизма получения ветеранами различных сервисов.

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Ведомство прежде всего планирует создать реестр ветеранов, поскольку до сих пор неизвестно точное количество участников АТО, правительству неизвестно об их потребностях. Сейчас разрабатывается техническое задание, законодательная база уже подготовлена. Об этом заявила новый министр Оксана Коляда в интервью «Громадському».

Планируется упростить механизм получения ветеранами АТО различных сервисов. Чиновники хотят разработать систему «Е-ветеран», где можно будет контактировать с государственными ведомствами, в частности взять справку. Запуск системы ожидается в 2020 году. К тому времени нужно создать реестр ветеранов

Принят закон о реестре, принято постановление Кабмина, регулирующее порядок набора, информацию, критерии и так далее. Сейчас мы пишем техническое задание. То есть это вопрос следующего, 2020 года. Тем более, что премьер-министр объявил следующий год годом ИТ-технологий, — отметила Коляда.

Министерство планирует в следующем году запустить четыре проекта, которые будут касаться вопросов медицинского характера, реабилитации и психологической поддержке ветеранов и переселенцев.

Также Коляда подчеркнула, что министерство будет поддерживать и лиц, которые живут в прифронтовой зоне. Уже есть определенные наработанные программы, ожидаются лишь решение Верховной Рады и президента.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский убеждал, что новая власть прекратит делить ветеранов и волонтеров на «правильных или неправильных, угодных или неугодных».