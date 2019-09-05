Земля участникам АТО. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2439-zemlya-uchastnikam-ato-o-poryadke-otvoda-zemelnyh-uchastkov-voennym.html

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Самый актуальный вопрос, с которым обращаются участники противостояния вооруженной агрессии на востоке Украины к адвокатам Комитета по вопросам координации оказания помощи участникам Антитеррористической операции, членам их семей и переселенцам при НААУ, — это выделение земли участникам АТО. Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12) определяет право участников боевых действий, участников и инвалидов войны (далее — ветеранов войны) на первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества (п. 14 ч. 1 ст. 12 п. 18 ч. 1 ст. 13, п. 13 ч. 1 ст. 14).

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Стоит отметить, что право на безвозмездное получение земли есть у каждого гражданина Украины. Льгота ветерана войны заключается в том, что рассмотрение ходатайства об отводе земли участнику АТО будет осуществляться в первую очередь. Однако из лиц, выразивших желание получить земельный участок, может образовываться отдельная очередь, в соответствии с датой подачи их ходатайств.

Местные органы исполнительной власти также могут установить отдельный порядок внутренней регистрации и прохождения заявлений. Например, городской совет г. Запорожья принял решение от 10 июня 2015 года №64, которым утвердил Положение об учете участников боевых действий, получивших этот статус в результате участия в Антитеррористической операции, а также членов семей погибших участников АТО, желающих получить земельные участки для строительства и обслуживания жилых домов на территории г. Запорожья (https://zp.gov.ua/uk/sessions/46/resolution/4059).

Для реализации указанной льготы Кабинетом министров было издано распоряжение от 19 августа 2015 года №898-р «Вопросы обеспечения участников Антитеррористической операции и семей погибших участников Антитеррористической операции земельными участками» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 898-2015-% D1% 80, с началом Операции Объединенных сил изменения в указанный нормативно-правовой акт не вносились), согласно которому было поручено Государственной службе по вопросам геодезии, картографии и кадастра, областным и Киевской городской государственным администрациям при участии органов местного самоуправления определить в течение месяца на территории соответствующей области и г. Киева участки земли участникам АТО и семьям погибших участников АТО. Также было рекомендовано размещать на своих официальных сайтах информацию о местоположении, целевом назначении и площади земельных участков, которые могут быть отведены указанным льготникам, и рассматривать их обращения в первоочередном порядке.

Информация о земле участникам АТО на официальных сайтах

На сегодня это указание выполняется: на большинстве официальных веб-сайтов главных управлений Госгеокадастра освещается информация о наличии в области свободных земель участникам АТО, в частности:

Житомирская — http://zhytomyrska.land.gov.ua/do-uvahy-uchasnykiv-ato/;

Закарпатская — https://land.gov.ua/u-zakarpatskii-oblasti-uchasnyky-ato-oos-otrymaly-u-vlasnist-2-476-zemelnykh-dilianok/;

Запорожская — http://zaporizka.land.gov.ua/icat/do-uvahy-uchasnykiv-ato/;

Киевская — http://kyivoblzem.gov.ua/faqs.php?page=2908/;

Николаевская — http://mykolaivska.land.gov.ua/category/news/uchasnykam-;

Одесская — http://odeska.land.gov.ua/icat/zemelni-dilianky-uchasnykam-ato/;

Херсонская — http://khersonska.land.gov.ua/informatsiia-dlia-uchasnykiv-ato/;

Черниговская — http://chernihivska.land.gov.ua/icat/dlia-uchasnykiv-ato/.

Обычно на сайтах региональных управлений Госгеокадастра приведена информация о порядке получения земельных участков, необходимый перечень документов, контактные телефоны, по которым могут предоставить необходимую информацию, а также статистика по предоставленным или зарезервированным участкам земли участникам АТО. Эта информация размещена в отдельном разделе под названием «Информация для участников АТО и их семей», который, как правило, расположен в колонке главной страницы сайта справа.

Земля участникам АТО: самая большая сложность — выбрать свободный участок

Следует иметь в виду, что ветеран войны должен сам выбрать свободный земельный участок с помощью Публичной кадастровой карты или путем отправки запроса о доступе к публичной информации о наличии земель государственной и коммунальной собственности в соответствующее управление Госгеокадастра или органа местного самоуправления. Выбор участка земли участникам АТО — самая большая сложность. Ведь кадастровая карта находится в процессе формирования, запросы о предоставлении информации о свободных земельных участках рассматриваются в течение определенного времени, а предоставляемая информация не всегда является полной и достоверной.

Адвокаты Комитета с целью обеспечения соответствующего права конкретных бойцов, которые обращались с вопросами, на основе pro bono периодически осуществляют сбор и исследование соответствующей информации по регионам. Обобщенная информация готовится к выдаче в форме отдельного информационно-аналитического материала.

Например, по Херсонской области для выдачи ветеранам войны выделено: на территории Виноградовского сельского совета Алешковского района земельные участки для строительства и обслуживания жилого здания, хозяйственных зданий и сооружений (далее — для строительства) — общей площадью 3,25 га;

на территории Высокопольского района — 60 земельных участков для строительства — общей площадью 16,5 га и два земельных участка для индивидуального садоводства — общей площадью 0,24 га;

на территории Горностаевского поселкового совета земельные участки для строительства — общей площадью 4,00 га (жилой массив «40 лет Победы»);

на территории Токаревского сельсовета в с. Новотягинка — 9 земельных участков для строительства — общей площадью 0,25 га;

на территории Новотроицкого поселкового совета земельные участки для строительства — без указания общей площади;

на территории Великоалександровского района земельные участки для строительства — без указания общей площади;

на территории Федоровского сельского совета — четыре земельных участка для строительства — общей площадью 0,60 га. В то же время сельский совет сможет предоставить решение о выделении земельных участков после разработки генерального плана сел Федоровки и Ульяновки;

на территории Хлебодаровского сельского совета — земельные участки для строительства общей площадью 4,00 га.

Едва ли не самой большой проблемой является отсутствие свободных земельных участков на территории конкретного региона. Однако законодательство не содержит территориальных ограничений выделения участка земли участникам АТО. Следовательно, лицо может реализовать свое право в любом регионе Украины по собственному желанию, независимо от места проживания или регистрации.

Нормы Земельного кодекса в вопросе выделения земли участникам АТО

В соответствии с положениями ст. 121 Земельного кодекса Украины (https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14), граждане Украины имеют право на безвозмездную передачу им земельных участков из земель государственной или коммунальной собственности в таких размерах:

для ведения личного крестьянского хозяйства — не более 2,0 га;

для ведения садоводства — не более 0,12 га;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах — не более 0,25 га, в поселках — не более 0,15 га, в городах — не более 0,10 га;

для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 га.

Для отвода земельного участка, в соответствии со ст. 118 Земельного кодекса, граждане подают ходатайство о выборе места расположения земельного участка в соответствующую районную, Киевскую или Севастопольскую городскую государственную администрацию или сельский, поселковый, городской совет по местонахождению земельного участка. В ходатайстве указываются целевое назначение земельного участка и его ориентировочные размеры. К ходатайству прилагаются:

копия паспорта;

копия справки с регистрационным номером учетной карточки плательщика налогов;

копия удостоверения ветерана войны, копия справки об участии в АТО или извлечение из приказа;

графические материалы, на которых указано желаемое место расположения земельного участка (допускается представление распечатки из Публичной кадастровой карты с указанием желаемого участка);

согласование землепользователя (в случае изъятия земельного участка, находящегося в пользовании других лиц).

Запрещается требовать дополнительные материалы и документы, в том числе справки из земельного кадастра о том, что ранее вы не реализовывали свое право на безвозмездное получение земельного участка — это предусмотрено ч. 6 ст. 118 Земельного кодекса.

Орган исполнительной власти или местного самоуправления рассматривает ходатайство в месячный срок и дает разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка (в том числе земли участникам АТО) или предоставляет мотивированный отказ.

Препятствия при получении земли участниками АТО

При выборе участка земли участнику АТО стоит обратить внимание на имеющуюся градостроительную документацию, поскольку несоответствие места расположения объекта требованиям законов, принятых в соответствии с ними нормативно-правовых актов, генеральных планов населенных пунктов (например, генеральным планом города Алешки (Цюрупинск) Херсонской области не определены свободные от застройки территории с целевым назначением для строительства и обслуживания жилого дома) и другой градостроительной документации, схем землеустройства и технико-экономических обоснований использования и охраны земель административно-территориальных единиц, проектов землеустройства по упорядочению территорий населенных пунктов является основанием для отказа в предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства.

Значительным препятствием в получении участков земли участниками АТО является отсутствие плана зонирования соответствующих городов/сел/поселков (в соответствии с ч. 3, 4 ст. 24 закона «О регулировании градостроительной деятельности», в случае отсутствия плана зонирования или детального плана территории, утвержденного в соответствии с требованиями этого закона, передача (предоставление) земельных участков из земель государственной или коммунальной собственности в собственность или пользование физическим и юридическим лицам для градостроительных нужд запрещается).

Поскольку у органов местного самоуправления зачастую отсутствуют средства на разработку градостроительной документации, возникают проблемы с реализацией права, установленного ст. 118 Земельного кодекса. Разработку градостроительной документации можно инициировать путем предоставления собственных средств как источника финансирования. Однако, учитывая, что документация разрабатывается субъектами хозяйствования, имеющими в своем составе архитектора с квалификационным сертификатом, такая инициатива потребует привлечения значительных средств. Кроме того, из-за необходимости осуществления определенных законодательно установленных процедур, в частности, проведения общественных слушаний, займет длительное время (например, на территории г. Киева на день подготовки этого материала утвержден детальный план лишь небольшой территории в жилом массиве Нивки, разработанный на деньги гражданами, — сведения предоставлены сотрудником Департамента земельных ресурсов в Шевченковском районе г. Киева).

Однако стоит отметить и положительные сдвиги в решении проблемы выделения земли участникам АТО. Так, в ряде населенных пунктов были приняты планы зонирования территории (например, г. Вышгород Киевской области), генеральные планы (г. Украинка https://ukrainka.org/advertisements/generalniy-plan-m-ukrayinka.html/, г. Обухов https://obcity.gov.ua/pro-misto/generalniy-plan-mista/ и г. Васильков http://vasylkiv.org/genplan/ Киевской области, г. Мелитополь http://mlt.gov.ua /index.php?option=com_content&task=view&id=9750&Itemid=448), или принято решение о разработке плана зонирования (например, с. Петровцы Вышгородского района Киевской области).

Судебная практика показывает, что не является законным получение участка земли участником АТО, например, для садоводства, а затем изменение его целевого назначения, если это противоречит генеральному плану населенного пункта (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56415795/ — постановление Малиновского районного суда г. Одессы от 10 марта 2016 года по делу №521/18225/15-a).

Процедура получения земли участником АТО

Согласно ч. 7 ст. 118 Земельного кодекса, в случае, если в месячный срок со дня регистрации ходатайства Верховная Рада АР Крым, Совет министров АР Крым, соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, который передает в собственность земельные участки государственной или коммунальной собственности, не предоставил разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка или мотивированный отказ в его предоставлении, то лицо в течение месяца со дня окончания указанного срока имеет право заказать разработку проекта землеустройства по отводу участка земли участнику АТО без предоставления такого разрешения, о чем письменно уведомляет соответствующий орган. К письменному уведомлению прилагается договор о выполнении работ по землеустройству относительно отвода земельного участка. Также лицо может обжаловать бездействие органа исполнительной власти в административный суд.

После получения разрешения на выполнение работ заявитель обращается к землеустроительной организации для разработки землеустроительной документации. Проект землеустройства по отводу земли участнику АТО разрабатывается по заказу граждан субъектами хозяйствования, которые являются исполнителями работ по землеустройству.

Разработанный проект землеустройства подлежит обязательному согласованию с территориальным органом Госгеокадастра, а в случае расположения земельного участка в пределах населенного пункта или вне населенного пункта — со структурными подразделениями районных государственных администраций в сфере градостроительства и архитектуры. Согласно ч. 4, 5 ст. 186-1 Земельного кодекса, разработчик проекта подает на согласование в территориальное управление Госгеокадастра по месту расположения земельного участка оригинал проекта землеустройства по отводу земли участнику АТО, а в органы, указанные в ч. 2 и 3 настоящей статьи, — заверенные им копии проекта (если иное не указано в договоре).

Территориальное управление Госгеокадастра или структурное подразделение районной государственной администрации в сфере градостроительства и архитектуры обязаны в течение десяти рабочих дней со дня получения проекта землеустройства по отводу земли участнику АТО или копии такого проекта безвозмездно предоставить или отправить заказным письмом с уведомлением разработчику свои заключения о его согласовании или об отказе в таком согласовании.

После согласования проекта землеустройства гражданину необходимо обратиться к государственному кадастровому регистратору по месту расположения земельного участка с заявлением о проведении его государственной регистрации и предоставлении извлечения об участке из Государственного земельного кадастра. Согласно п. 110 Порядка ведения Государственного земельного кадастра, утвержденного постановлением Кабинета министров от 17 октября 2012 года №1051 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF), для государственной регистрации земельного участка государственному кадастровому регистратору, который осуществляет такую регистрацию, подаются:

заявление (в бумажной или электронной форме) о государственной регистрации земельного участка по форме согласно приложению 22;

оригинал согласованной в соответствии с законодательством документации по землеустройству, которая является основанием для формирования земельного участка (вместе с положительным заключением государственной экспертизы землеустроительной документации в случае, если такая документация подлежит обязательной государственной экспертизе землеустроительной документации), в бумажной или электронной форме в соответствии с требованиями закона «О землеустройстве»;

электронный документ.

Соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления в двухнедельный срок со дня получения согласованного проекта землеустройства по отводу земли участнику АТО (а в случае необходимости проведения обязательной государственной экспертизы землеустроительной документации согласно закону — после получения положительного заключения такой экспертизы; согласно ст. 34 закона «О государственной экспертизе землеустроительной документации» — 20 рабочих дней https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1808-15) принимает решение об утверждении проекта землеустройства об отводе земельного участка и предоставлении его в собственность.

Отказ органа исполнительной власти или органа местного самоуправления в передаче земли участнику АТО в собственность или оставление ходатайства без рассмотрения могут быть обжалованы в суд (https://ips.ligazakon.net/document/view/T091702?an=145).

Таким образом, процедура выделения земли участникам АТО, как и другим гражданам Украины, является достаточно сложной и продолжительной. Однако путем собственной кропотливой работы, с помощью компетентных специалистов — юристов, землеустроителей и др. — есть реальная возможность достижения желаемого результата.

Авторы:

Мария ОСТРОВСКАЯ, адвокат, председатель Комитета по вопросам координации оказания помощи участникам Антитеррористической операции, членам их семей и переселенцам, заместитель председателя Комитета по приближению системы адвокатуры Украины к европейским правовым стандартам при Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Наталия ФЕЩИК, адвокат, заместитель председателя Комитета по вопросам координации оказания помощи участникам Антитеррористической операции, членам их семей и переселенцам, член Комитета по приближению системы адвокатуры Украины к европейским правовым стандартам при Национальной ассоциации адвокатов Украины.