Земля учасникам АТО. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2439-zemlya-uchasnykam-ato-pro-poryadok-vidvedennya-zemelnyh-dilyanok-viyskovym.html

Ракурс

Найактуальніше питання, з яким звертаються учасники протистояння збройної агресії на сході України до адвокатів Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам Антитерористичної операції, членам їхніх сімей та переселенцям при НААУ, — це виділення землі учасникам АТО. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12) визначає право учасників бойових дій, учасників та інвалідів війни (далі — ветеранів війни) на першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва (п. 14 ч. 1 ст. 12, п. 18 ч. 1 ст. 13, п. 13 ч. 1 ст. 14).

Loading...

Варто зауважити, що право на безоплатне отримання землі є у кожного громадянина України. Пільга ветерана війни полягає в тому, що розгляд клопотання про відведення землі учаснику АТО буде здійснюватись першочергово. Проте з осіб, які висловили бажання отримати земельну ділянку, може утворюватись окрема черга, відповідно до дати подання їхніх клопотань.

Місцеві органи виконавчої влади також можуть встановити окремий порядок внутрішньої реєстрації та проходження заяв. Наприклад, міська рада м. Запоріжжя ухвалила рішення від 10 червня 2015 року №64, яким затвердила Положення про облік учасників бойових дій, які отримали цей статус в результаті участі в Антитерористичній операції, а також членів сімей загиблих учасників АТО, які виявили бажання отримати земельні ділянки для будівництва і обслуговування житлових будинків на території м. Запоріжжя (https://zp.gov.ua/uk/sessions/46/resolution/4059).

На реалізацію вказаної пільги Кабінетом міністрів було видано розпорядження від 19 серпня 2015 року №898-р «Питання забезпечення учасників Антитерористичної операції та сімей загиблих учасників Антитерористичної операції земельними ділянками» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2015-%D1%80, з початком Операції Об'єднаних сил зміни до вказаного нормативно-правового акту не вносилися), згідно з яким було доручено Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру, обласним та Київській міській державним адміністраціям за участю органів місцевого самоврядування визначити протягом місяця на території відповідної області та м. Києва ділянки землі учасникам АТО та сім’ям загиблих учасників АТО. Також було рекомендовано розміщувати на власних офіційних веб-сайтах інформацію про місце розташування, цільове призначення та площу земельних ділянок, які можуть бути відведені вказаним пільговикам, та розглядати їхні звернення в першочерговому порядку.

Інформація про землю учасникам АТО на офіційних сайтах

На сьогодні ця вказівка виконується: на більшості офіційних веб-сайтів головних управлінь Держгеокадастру висвітлюється інформація щодо наявності в області вільних земель учасникам АТО, зокрема:

Житомирська — http://zhytomyrska.land.gov.ua/do-uvahy-uchasnykiv-ato/;

Закарпатська — https://land.gov.ua/u-zakarpatskii-oblasti-uchasnyky-ato-oos-otrymaly-u-vlasnist-2-476-zemelnykh-dilianok/;

Запорізька — http://zaporizka.land.gov.ua/icat/do-uvahy-uchasnykiv-ato/;

Київська — http://kyivoblzem.gov.ua/faqs.php?page=2908/;

Миколаївська — http://mykolaivska.land.gov.ua/category/news/uchasnykam-;

Одеська — http://odeska.land.gov.ua/icat/zemelni-dilianky-uchasnykam-ato/;

Херсонська — http://khersonska.land.gov.ua/informatsiia-dlia-uchasnykiv-ato/;

Чернігівська — http://chernihivska.land.gov.ua/icat/dlia-uchasnykiv-ato/.

Зазвичай на сайтах регіональних управлінь Держгеокадастру наведено інформацію щодо порядку отримання земельних ділянок, необхідний перелік документів, контактні телефони, за яким можуть надати необхідну інформацію, а також статистика щодо наданих або зарезервованих ділянок землі учасникам АТО. Ця інформація розміщена в окремому розділі під назвою «Інформація для учасників АТО та їхніх сімей», що, як правило, міститься в колонці головної сторінки сайту праворуч.

Земля учасникам АТО: найбільша складність — обрати вільну ділянку

Варто мати на увазі, що ветеран війни повинен сам обрати вільну земельну ділянку за допомогою Публічної кадастрової карти або шляхом надсилання запиту про доступ до публічної інформації щодо наявності земель державної та комунальної власності до відповідного управління Держгеокадастру або органу місцевого самоврядування. Обрання ділянки землі учасникам АТО — найбільша складність. Адже кадастрова карта перебуває в процесі формування, запити про надання інформації про вільні земельні ділянки розглядаються протягом певного проміжку часу, а інформація, що надається, не завжди є повною та достовірною.

Адвокати Комітету з метою забезпечення відповідного права конкретних бійців, які зверталися з питаннями, на засадах pro bono періодично здійснюють збір та дослідження відповідної інформації по регіонах. Узагальнена інформація готується до видачі у формі окремого інформаційно-аналітичного матеріалу.

Наприклад, по Херсонській області для видачі ветеранам війни виділено: на території Виноградівської сільської ради Олешківського району земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлової будівлі, господарських будівель та споруд (далі — для будівництва) — загальною площею 3,25 га;

на території Високопільського району — 60 земельних ділянок для будівництва — загальною площею 16,5 га та дві земельні ділянки для індивідуального садівництва — загальною площею 0,24 га;

на території Горностаївської селищної ради земельні ділянки для будівництва — загальною площею 4,00 га (житловий масив «40 років Перемоги»);

на території Токарівської сільської ради в с. Новотягинка — 9 земельних ділянок для будівництва — загальною площею 0,25 га;

на території Новотроїцької селищної ради земельні ділянки для будівництва — без зазначення загальної площі;

на території Великоолександрівського району земельні ділянки для будівництва — без зазначення загальної площі;

на території Федорівської сільської ради — чотири земельні ділянки для будівництва — загальною площею 0,60 га. Водночас сільська рада зможе надати рішення про виділення земельних ділянок після розробки генерального плану сіл Федорівки та Ульянівки;

на території Хлібодарівської сільської ради — земельні ділянки для будівництва загальною площею 4,00 га.

Чи не найбільшою проблемою є відсутність вільних земельних ділянок на території конкретного регіону. Однак законодавство не містить територіальних обмежень виділення ділянки землі учасникам АТО. Отже, особа може реалізувати своє право в будь-якому регіоні України за власним бажанням, незалежно від місця проживання чи реєстрації.

Норми Земельного кодексу в питанні виділенні землі учасникам АТО

Відповідно до положень ст. 121 Земельного кодексу України (https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14), громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:

для ведення особистого селянського господарства — не більш як 2,0 га;

для ведення садівництва — не більш як 0,12 га;

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах — не більш як 0,25 га, в селищах — не більш як 0,15 га, в містах — не більш як 0,10 га;

для індивідуального дачного будівництва — не більш як 0,10 га.

Для відведення земельної ділянки, відповідно до ст. 118 Земельного кодексу, громадяни подають клопотання про вибір місця розташування земельної ділянки до відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки. У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються:

копія паспорту;

копія довідки з реєстраційним номером облікової картки платника податків;

копія посвідчення ветерана війни, копія довідки про участь в АТО або витяг з наказу;

графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (допускається подання роздруківки з Публічної кадастрової карти з позначенням бажаної ділянки);

погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб).

Забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, в тому числі довідки з земельного кадастру про те, що раніше ви не реалізовували своє право на безоплатне отримання земельної ділянки, — це передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу.

Орган виконавчої влади або місцевого самоврядування розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (в тому числі землі учасникам АТО) або надає мотивовану відмову.

Перешкоди при отриманні землі учасниками АТО

При обранні ділянки землі учаснику АТО варто звернути увагу на наявну містобудівну документацію, оскільки невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, ухвалених відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів (наприклад, генеральним планом міста Олешки (Цюрупинськ) Херсонської області не визначено вільні від забудови території з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку) та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів є підставою для відмови у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою.

Значною перешкодою в отриманні ділянок землі учасниками АТО є відсутність плану зонування відповідних міст/сіл/селищ (відповідно до ч. 3, 4 ст. 24 закону «Про регулювання містобудівної діяльності», у разі відсутності плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог цього закону, передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється).

Оскільки в органів місцевого самоврядування часто відсутні кошти на розроблення містобудівної документації, виникають проблеми з реалізацією права, встановленого ст. 118 Земельного кодексу. Розроблення містобудівної документації можна ініціювати шляхом надання власних коштів як джерела фінансування. Проте, враховуючи, що документація розробляється суб'єктами господарювання, які мають у своєму складі архітектора з кваліфікаційним сертифікатом, така ініціатива потребуватиме залучення значних коштів. Крім того, через необхідність здійснення певних законодавчо встановлених процедур, зокрема, проведення громадських слухань, триватиме довгий час (наприклад, на території м. Києва на день підготовки цього матеріалу затверджено детальний план лише невеликої території в житловому масиві Нивки, який було розроблено за власний кошт громадянами, — відомості надані співробітником Департаменту земельних ресурсів в Шевченківському районі м. Києва).

Проте варто відзначити і позитивні зрушення у вирішенні проблеми виділення землі учасникам АТО. Так, у низці населених пунктів було ухвалено плани зонувань території (наприклад, м. Вишгород Київської області), генеральні плани (м. Українка https://ukrainka.org/advertisements/generalniy-plan-m-ukrayinka.html/, м. Обухів https://obcity.gov.ua/pro-misto/generalniy-plan-mista/ та м. Васильків http://vasylkiv.org/genplan/ Київської області, м. Мелітополь http://mlt.gov.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=9750&Itemid=448), або прийнято рішення про розроблення плану зонування (наприклад, с. Петрівці Вишгородського району Київської області).

Судова практика свідчить, що не є законним отримання ділянки землі учасником АТО, наприклад, для садівництва, а потім зміна її цільового призначення, якщо це суперечить генеральному плану населеного пункту (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56415795/ - постанова Малиновського районного суду м. Одеси від 10 березня 2016 року у справі №521/18225/15-а).

Процедура отримання землі учасником АТО

Згідно з ч. 7 ст. 118 Земельного кодексу, у разі, якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання Верховна Рада АР Крим, Рада міністрів АР Крим, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає у власність земельні ділянки державної чи комунальної власності, не надав дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивовану відмову у його наданні, то особа упродовж місяця з дня закінчення зазначеного строку має право замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення ділянки землі учаснику АТО без надання такого дозволу, про що письмово повідомляє відповідний орган. До письмового повідомлення додається договір про виконання робіт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Також особа може оскаржити бездіяльність органу виконавчої влади до адміністративного суду.

Після отримання дозволу на виконання робіт заявник звертається до землевпорядної організації для розробки землевпорядної документації. Проект землеустрою щодо відведення землі учаснику АТО розробляється за замовленням громадян суб'єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою.

Розроблений проект землеустрою підлягає обов’язковому погодженню з територіальним органом Держгеокадастру, а в разі розташування земельної ділянки у межах населеного пункту або за межами населеного пункту — зі структурними підрозділами районних державних адміністрацій у сфері містобудування та архітектури. Відповідно до ч. 4, 5 ст. 186-1 Земельного кодексу, розробник проекту подає на погодження до територіального управління Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки оригінал проекту землеустрою щодо відведення землі учаснику АТО, а до органів, зазначених у ч. 2 і 3 цієї статті, — завірені ним копії проекту (якщо інше не зазначено в договорі).

Територіальне управління Держгеокадастру або структурний підрозділ районної державної адміністрації у сфері містобудування та архітектури зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня одержання проекту землеустрою щодо відведення землі учаснику АТО або копії такого проекту безоплатно надати або надіслати рекомендованим листом з повідомленням розробнику свої висновки про його погодження або про відмову в такому погодженні.

Після погодження проекту землеустрою громадянину треба звернутися до державного кадастрового реєстратора за місцем розташування земельної ділянки із заявою про проведення її державної реєстрації та надання витягу про ділянку з Державного земельного кадастру. Згідно з п. 110 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 17 жовтня 2012 року №1051 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF), для державної реєстрації земельної ділянки державному кадастровому реєстраторові, який здійснює таку реєстрацію, подаються:

заява (у паперовій або електронній формі) про державну реєстрацію земельної ділянки за формою згідно з додатком 22;

оригінал погодженої відповідно до законодавства документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (разом з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації у разі, коли така документація підлягає обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації), у паперовій або електронній формі відповідно до вимог закону «Про землеустрій»;

електронний документ.

Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення землі учаснику АТО (а в разі необхідності здійснення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом — після отримання позитивного висновку такої експертизи; відповідно до ст. 34 закону «Про державну експертизу землевпорядної документації» — 20 робочих днів https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1808-15) приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність.

Відмова органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у передачі землі учаснику АТО у власність або залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду (https://ips.ligazakon.net/document/view/T091702?an=145).

Отже, процедура виділення землі учасникам АТО, як і іншим громадянам України, є досить складною та довготривалою. Однак шляхом власної кропіткої роботи, за допомогою компетентних спеціалістів — юристів, адвокатів, землевпорядників тощо — є реальна можливість досягнення бажаного результату.

Автори:

Марія ОСТРОВСЬКА, адвокат, голова Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам Антитерористичної операції, членам їхніх сімей та переселенцям, заступник голови Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів при Національній асоціації адвокатів України.

Наталія ФЕЩИК, адвокат, заступник голови Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам Антитерористичної операції, членам їхніх сімей та переселенцям, член Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів при Національній асоціації адвокатів України.