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Ракурс
Грузовик столкнулся с поездом в Японии, есть раненые и погибшие. Фото: twitter/KRT6006

Грузовик столкнулся с поездом в Японии, есть погибшие и раненые (ФОТО, ВИДЕО)

5 сен 2019, 11:34
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В Японии произошло транспортное происшествие при участии поезда и грузовика. Инцидент произошел на железнодорожном переезде в Йокогаме (пригород Токио).

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В результате происшествия пострадали 35 человек. Однако водитель грузовика, который получил серьезные травмы, скончался после госпитализации в больницу. Об этом сообщает Japan Times.

ДТП с поездом в Японии. Фото: twitter/KRT6006

Погибший 67-летний водитель находился в ловушке под поездом и получил тяжелые ранения. Также серьезно пострадала 20-летняя пассажирка поезда.

ДТП с поездом в Японии. twitter.com/breakingnews219

Авария произошла сегодня утром около 11.40 по местному времени. После того, как грузовик столкнулся с поездом, первые три вагона сошли с рельсов и заблокировали автомобиль. Грузовик в результате столкновения загорелся.

Причины инцидента только начали расследовать. Дело курирует японский совет по безопасности на транспорте.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце марта в Италии столкнулись два пассажирских поезда. В результате инцидента пострадали более 50 человек. Причиной столкновения стало то, что один из поездов отправился от станции на запрещающий сигнал.


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