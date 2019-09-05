Грузовик столкнулся с поездом в Японии, есть раненые и погибшие. Фото: twitter/KRT6006

https://racurs.ua/n126356-gruzovik-stolknulsya-s-poezdom-v-yaponii-est-ranenye-i-pogibshie-foto-video.html

Ракурс

В Японии произошло транспортное происшествие при участии поезда и грузовика. Инцидент произошел на железнодорожном переезде в Йокогаме (пригород Токио).

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В результате происшествия пострадали 35 человек. Однако водитель грузовика, который получил серьезные травмы, скончался после госпитализации в больницу. Об этом сообщает Japan Times.

Погибший 67-летний водитель находился в ловушке под поездом и получил тяжелые ранения. Также серьезно пострадала 20-летняя пассажирка поезда.

Авария произошла сегодня утром около 11.40 по местному времени. После того, как грузовик столкнулся с поездом, первые три вагона сошли с рельсов и заблокировали автомобиль. Грузовик в результате столкновения загорелся.

Причины инцидента только начали расследовать. Дело курирует японский совет по безопасности на транспорте.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце марта в Италии столкнулись два пассажирских поезда. В результате инцидента пострадали более 50 человек. Причиной столкновения стало то, что один из поездов отправился от станции на запрещающий сигнал.