Митинг под Нацсоветом. Фото: Общественное

https://racurs.ua/n126355-skandal-vokrug-newsone-pod-zdaniem-nacsoveta-nachalsya-miting-foto.html

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Акция протеста, требованиями которой являются лишении лицензий телеканалов «112 Украина» и NewsOne, 5 августа началась под зданием Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в Киеве.

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Под зданием ведомства собрались несколько десятков человек. Среди демонстрантов подавляющее большинство — пенсионеры, они держат в руках плакаты с лозунгами против обоих каналов. Участники митинга отмечают, что владельцем этих каналов является народный депутат от «Оппозиционного блока — За жизнь» Виктор Медведчук, который является кумом президента РФ Владимира Путина. Об этом сегодня сообщает «Громадське».

На месте работает полиция диалога, общественный порядок охраняет Национальная гвардия. По словам одного из полицейских, у здания Нацсовета есть и сторонники, и противники решения лишить лицензии данные каналы.

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания планирует осуществить проверку телеканала NewsOne относительно событий, связанных с организацией так называемого телемоста «Надо поговорить».