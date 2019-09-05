Мітинг під Нацрадою. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n126355-skandal-navkolo-newsone-pid-budivleu-nacrady-rozpochavsya-mityng-foto.html

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Акція протесту, вимогами якої є позбавлення ліцензій телеканалів «112 Україна» та NewsOne, 5 серпня розпочалася під будівлею Національної ради з питань телебачення та радіомовлення в Києві.

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Під будівлею відомства зібралися декілька десятків осіб. Серед демонстрантів переважна більшість — пенсіонери, вони тримають у руках плакати із гаслами проти обох каналів. Учасники мітингу відзначають, що власником цих каналів є народний депутат від «Опозиційного блоку — За життя» Віктор Медведчук, який являється кумом президента РФ Володимира Путіна. Про це сьогодні повідомляє «Громадське».

На місці працює також поліція діалогу, громадський порядок охороняє Національна гвардія. За словами одного з поліцейських, біля будівлі Нацради є і прихильники, і противники рішення позбавити ліцензії дані канали.

Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення планує здійснити перевірку телеканалу NewsOne щодо подій, пов’язаних із організацією так званого телемосту «Надо поговорить».