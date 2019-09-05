Антикорупційний суд отримає понад 3 тис. справ. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n126354-antykorupciynyy-sud-otrymaie-bilshe-3-tys-sprav.html

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Вищий антикорупційний суд України отримає на розгляд понад 3 тис. кримінальних провадження від місцевих судів.

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З цього числа лише 190 кримінальних проваджень розслідували Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Про це сьогодні під час брифінгу з нагоди старту роботи ВАКС заявила його голова Олена Танасевич, передають УНН.

Вона також додала, що на суддівських зборах обрали шістьох слідчих суддів, які здійснюватимуть контроль на стадії досудового розслідування.

Крім того, в першій інстанції було сформовано сім колегій суддів, які здійснюватимуть судовий розгляд у кримінальних провадженнях по суті.

Також Танасевич додала, що в апеляційній палаті ВАКС функціонуватимуть чотири колегії з перегляду рішень судів першої інстанції.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні розпочав свою роботу Вищий антикорупційний суд.​ Він займатиметься розглядом справ про корупційні та пов’язані з ними злочини. До складу ВАКС входять 38 суддів.