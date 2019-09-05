Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n126353-antykorupciynyy-sud-zelenskyy-poobicyav-suddyam-zabezpechyty-vilnyy-rozglyad-naybilshyh.html

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Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що його команда зробить все на законодавчому рівні для вирішення питання з межами підсудності Вищого антикорупційного суду України (ВАКС), щоб судді цього відомства могли вільно розглянути 200 найбільших корупційних справ чиновників.

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Про це він заявив під час виступу, виступаючи на брифінгу з приводу початку роботи ВАКС.

За словами Зеленського, ВАКС намагалися завалити «тисячами дрібних справ».

Хтось дуже хотів, щоб ви щодня займалися такими справами, мов, якийсь там сільський голова, який якось не так витратив 200 грн. І таких справ дуже багато, — зазначив Зеленський.

Це було зроблено, щоб дійсно гучні справи корупціонерів залишалися в «тіні», переконаний президент.

Зеленський зауважив, що українці очікують від ВАКС повернення довіри до правосуддя.

Це повернення громадянам нашої країни віри в те, що дійсно є справедливість, — наголосив президент.

Ми казали впродовж нашої передвиборчої кампанії, що ми хочемо перемогти корупцію. Не боротися з нею, а перемогти. Я думаю, що це дуже символічно, що саме ВАКС знаходиться на проспекті Перемоги. Я бажаю всім нам перемоги, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 5 вересня як дата початку роботи ВАКС була обрана під час зборів суддів, котрі відбулися в травні цього року.