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Гонтарева заявляє, що їй загрожує фізичне знищення. Фото: LIGA.net

Гонтарева заявляє, що їй загрожує фізичне знищення (ФОТО, ВІДЕО)

5 вер 2019, 10:56
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Валерія Гонтарева, яка є екс-головою Національного банку України, заявила, що їй загрожує фізичне знищення.

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Жінка підтвердила, що машину її невістки, яку також звати Валерія Гонтарева, підпалили сьогодні вночі. Автомобіль Audi А7облили бензином та підпалили під їхнім будинком у Києві. Про це вона повідомила у коментарі «НВ Бізнес».

За словами Гонтаревої, вона наразі перебуває у лондонському госпіталі з важкими травмами. На думку жінки, ДТП, у яку вона потрапила, та підпал авто у Києві пов’язані між собою.

Машину невістки Гонтаревої спалили. Фото: Інформатор

Нагадаємо, 30 серпня Гонтарева заявила, що у центрі Лондона її збив автомобіль і тому з понеділка вона перебуває у лікарні.

Напередодні стало відомо, що Печерський райсуд Києва 27 серпня ухвалив дозвіл Державному бюро розслідувань на силовий привід Гонтаревої на допит у справі щодо зловживань службовим становищем членами правління НБУ.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Гонтареву викликали на допит 5 та 22 серпня, однак вона не прийшли і причину не повідомила.


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