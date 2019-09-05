Гонтарева заявляє, що їй загрожує фізичне знищення. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n126352-gontareva-zayavlyaie-scho-yiy-zagrojuie-fizychne-znyschennya-foto-video.html

Ракурс

Валерія Гонтарева, яка є екс-головою Національного банку України, заявила, що їй загрожує фізичне знищення.

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Жінка підтвердила, що машину її невістки, яку також звати Валерія Гонтарева, підпалили сьогодні вночі. Автомобіль Audi А7облили бензином та підпалили під їхнім будинком у Києві. Про це вона повідомила у коментарі «НВ Бізнес».

За словами Гонтаревої, вона наразі перебуває у лондонському госпіталі з важкими травмами. На думку жінки, ДТП, у яку вона потрапила, та підпал авто у Києві пов’язані між собою.

Нагадаємо, 30 серпня Гонтарева заявила, що у центрі Лондона її збив автомобіль і тому з понеділка вона перебуває у лікарні.

Напередодні стало відомо, що Печерський райсуд Києва 27 серпня ухвалив дозвіл Державному бюро розслідувань на силовий привід Гонтаревої на допит у справі щодо зловживань службовим становищем членами правління НБУ.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Гонтареву викликали на допит 5 та 22 серпня, однак вона не прийшли і причину не повідомила.