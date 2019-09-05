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Ракурс
Гонтарева заявляет, что ей грозит физическое уничтожение. Фото: LIGA.net

Гонтарева заявляет, что ей грозит физическое уничтожение (ФОТО, ВИДЕО)

5 сен 2019, 10:56
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Валерия Гонтарева, которая является экс-главой Национального банка Украины, заявила, что ей угрожает физическое уничтожение.

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Женщина подтвердила, что машину ее невестки, которую также зовут Валерия Гонтарева, подожгли сегодня ночью. Автомобиль Audi А7 облили бензином и подожгли под их домом в Киеве. Об этом она сообщила в комментарии «НВ Бизнес».

По словам Гонтаревой, она сейчас находится в лондонском госпитале с тяжелыми травмами. По мнению женщины, ДТП, в которое она попала, и поджог авто в Киеве связаны между собой.

Машину невестки Гонтаревой сожгли. Фото: Информатор

Напомним, 30 августа Гонтарева заявила, что в центре Лондона ее сбил автомобиль и поэтому с понедельника она находится в больнице.

Накануне стало известно, что Печерский райсуд Киева 27 августа разрешил Государственном бюро расследований силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о злоупотреблениях служебным положением членами правления НБУ.

Как ранее сообщал «Ракурс», Гонтареву вызвали на допрос 5 и 22 августа, однако она не пришли и причину не сообщила.


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