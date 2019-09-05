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Полиция обыскивает центральный офис «Укрэнерго». Фото: pravda.if.ua

Полиция Киева устроила обыски в центральном офисе «Укрэнерго» — СМИ

5 сен 2019, 10:54
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Обыски в центральном офисе Национальной энергетической компании «Укрэнерго» в Киеве устроили правоохранители.

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Следователи и бойцы спецназа обыскивают центральный офис компании на ул. Петлюры, 25. Также следственные действия проходят на объектах северной энергосистемы «Укрэнерго» в Харькове. Об этом 5 августа сообщает 368. media со ссылкой на источник в Минэнерго.

Правоохранители изымают документы, связанные с выполнением строительно-монтажных работ, а также поставками оборудования и деталей со стороны ООО «Черноморэнергоспецмонтаж». Эта фирма в 2016 году подписала с «Укрэнерго» контракты на сумму в 260 млн грн.

Отмечается, что фирма уже фигурировала в уголовном производстве в отношении ПАО «ЭК Одессаоблэнерго». Тогда компанию подозревали в подписании соглашений с четырьмя подрядчиками с искусственным завышением стоимости и объемов строительно-монтажных работ. Полиция считает, что стороны подписали акты, в которых существенно завышены стоимость и объемы выполненных строительно-монтажных работ. Четыре частные фирмы якобы привлекали к реконструкции фиктивные предприятия.

Напомним, 30 августа сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины проводят обыски в офисе «UA: Общественное вещание». Следственные действия были связаны с уголовным производством по факту возможных нарушений со стороны руководителей Национальной общественной телерадиокомпании Украины.


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