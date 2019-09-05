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Поліція обшукує центральний офіс «Укренерго». Фото: pravda.if.ua

Поліція Києва влаштувала обшуки в центральному офісі «Укренерго» — ЗМІ

5 вер 2019, 10:54
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Обшуки в центральному офісі Національної енергетичної компанії «Укренерго» у Києві влаштували правоохоронці.

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Слідчі та бійці спецназу обшукують центральний офіс компанії на вул. Петлюри, 25. Також слідчі дії проходять на об'єктах північної енергосистеми «Укренерго» в Харкові. Про це 5 серпня повідомляє 368. media з посиланням на джерело в Міненерго.

Правоохоронці вилучають документи, пов’язані з виконанням будівельно-монтажних робіт, а також постачанням обладнання і деталей з боку ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж». Ця фірма у 2016 році підписала з «Укренерго» контракти на суму в 260 млн грн.

Зазначається, що фірма вже фігурувала в кримінальному провадженні щодо ПАТ «ЕК Одесаобленерго». Тоді компанію підозрювали в підписанні угод з чотирма підрядниками з штучним завищенням вартості та обсягів будівельно-монтажних робіт. Поліція вважає, що сторони підписали акти, в яких суттєво завищені вартість та обсяги виконаних будівельно-монтажних робіт. Чотири приватні фірми нібито залучали до реконструкції фіктивні підприємства.

Нагадаємо, 30 серпня співробітники Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України проводять обшуки в офісі «UA: Суспільне мовлення». Слідчі дії були пов’язані з кримінальним провадженням за фактом можливих порушень з боку керівників Національної суспільної телерадіокомпанії України.


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