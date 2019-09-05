Антикоррупционный суд: Зеленский пообещал обеспечить свободное рассмотрение крупнейших коррупционных дел

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n126353-antikorrupcionnyy-sud-zelenskiy-poobeschal-obespechit-svobodnoe-rassmotrenie-krupneyshih.html

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что его команда сделает все на законодательном уровне для решения вопроса с границами подсудности Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС), чтобы судьи этого ведомства могли свободно рассмотреть 200 крупнейших коррупционных дел чиновников.

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Об этом он заявил, выступая на брифинге по поводу начала работы ВАКС.

По словам Зеленского, ВАКС пытались завалить «тысячами мелких дел».

Кто-то очень хотел, чтобы вы ежедневно занимались такими делами, как, какой-нибудь сельский глава, который как-то не так потратил 200 грн. И таких дел очень много, — отметил Зеленский.

Это было сделано, чтобы действительно громкие дела коррупционеров оставались в «тени», убежден президент.

Зеленский отметил, что украинцы ждут от ВАКС возвращения доверия к правосудию.

Это возвращение гражданам нашей страны верыв то, что действительно есть справедливость, — подчеркнул президент.

Мы говорили в течение нашей предвыборной кампании, что мы хотим победить коррупцию. Не бороться с ней, а победить. Я думаю, что это очень символично, что именно ВАКС находится на проспекте Победы. Я желаю всем нам победы, — отметил Зеленский.

Напомним, 5 сентября в качестве даты начала работы ВАКС было выбрано во время собрания судей, состоялись в мае этого года.