Антикоррупционный суд получит более 3 тыс. дел. Фото: LIGA.net

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Высший антикоррупционный суд Украины получит на рассмотрение свыше 3 тыс. уголовных производство от местных судов.

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Из этого числа только 190 уголовных производств расследовали Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Об этом сегодня во время брифинга по случаю старта работы ВАКС заявила его председатель Елена Танасевич, передают УНН.

Она также добавила, что на судейском собрании избрали шесть следственных судей, которые будут осуществлять контроль на стадии досудебного расследования.

Кроме того, в первой инстанции были сформированы семь коллегий судей, которые будут вести судебное разбирательство в уголовных производствах по сути.

Также Танасевич добавила, что в апелляционной палате ВАКС будут функционировать четыре коллегии по пересмотру решений судов первой инстанции.

Напомним, что сегодня в Украине начал свою работу Высший антикоррупционный суд.​ Он будет заниматься рассмотрением дел о коррупционных и связанных с ними преступлениях. В состав ВАКС входят 38 судей.