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Вантажівка зіткнулася з поїздом в Японії, є поранені і загиблі. Фото: twitter/KRT6006

Вантажівка зіштовхнулася з поїздом в Японії, є загиблі та поранені (ФОТО, ВІДЕО)

5 вер 2019, 11:34
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В Японії сталась транспортна пригода за участю поїзда і вантажівки. Інцидент стався на залізничному переїзді в Йокогамі (передмістя Токіо).

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В результаті події постраждали 35 осіб. Однак водій вантажівки, який отримав серйозні травми, помер після госпіталізації в лікарню. Про це повідомляє Japan Times.

ДТП з потягом у Японії. Фото: twitter / KRT6006

Загиблий 67-річний водій перебував у пастці під поїздом і отримав важкі поранення. Також серйозно постраждала 20-річна пасажирка поїзда.

ДТП з потягом у Японії. twitter.com/breakingnews219

Аварія сталася сьогодні вранці близько 11.40 за місцевим часом. Після того, як вантажівка зіткнулася з поїздом, перші три вагони зійшли з рейок і заблокували автомобіль. Вантажівка в результаті зіткнення загорівся.

Причини інциденту тільки почали розслідувати. Справу курирує японська рада з безпеки на транспорті.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці березня в Італії зіткнулися два пасажирські потяги. В результаті інциденту постраждали понад 50 осіб. Причиною зіткнення стало те, що один з потягів відправився від станції на заборонний сигнал.


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