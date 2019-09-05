Міністр з питань ветеранів Оксана Коляда. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n126358-novyy-ministr-z-pytan-veteraniv-ta-okupovanyh-terytoriy-nazvala-svoyi-pershochergovi-zavdannya.html

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Новостворене Міністерство з питань ветеранів та окупованих територій України працюватиме над спрощенням механізму отримання ветеранами різних сервісів.

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Відомство насамперед планує створити реєстр ветеранів, оскільки до цього часу невідома точна кількість учасників АТО, уряду невідомо про їхні потреби. Наразі розробляється технічне завдання, законодавча база вже підготовлена. Про це заявила новий міністр Оксана Коляда в інтерв’ю «Громадському».

Планується спростити механізм отримання ветеранами АТО різноманітних сервісів. Урядовці хочуть розробити систему «Е-ветеран», де можна буде контактувати з державними відомствами, зокрема взяти довідку. Запуск системи очікується в 2020 році. До того часу потрібно створити реєстр ветеранів.

Ухвалено закон про реєстр, прийнято постанову Кабміну, яка врегульовує порядок набору, інформацію, критерії і так далі. Зараз ми пишемо технічне завдання. Тобто це питання наступного, 2020 року. Тим більше, що прем'єр-міністр оголосив наступний рік роком ІТ-технологій, — зазначила Коляда.

Міністерство планує наступного року запустити чотири проекти, що стосуватимуться питань медичного характеру, реабілітації та психологічної підтримки ветеранів та переселенців.

Також Коляда наголосила, що міністерство підтримуватиме й осіб, які живуть в прифронтовій зоні. Вже є певні напрацьовані програми, очікуються лише рішення Верховної Ради та президента.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський переконував, що нова влада припинить ділити ветеранів і волонтерів на «правильних або неправильних, угодних або неугодних».